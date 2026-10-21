Қазақстанда жылжымайтын мүлікке қатысты өтініштерді қабылдау уақытша тоқтатылады
Ресми хабарламада Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының (БМЖМК) QazTRF-23 жүйесіне көшетіні түсіндірілген.
Бұл – заманауи ашық спутниктік навигация жүйелерін пайдалана отырып, цифрлық карталар мен кеңістіктік деректерді қолдануға мүмкіндік беретін мемлекеттік координаттар жүйесі.
"2026 жылғы 23 қазан сағат 19:00-ден 27 қазан сағат 00:00-ге дейін демалыс және мереке күндеріне орай БМЖМК цифрлық жүйесінде және жария кадастрлық картада техникалық жұмыстар жүргізіледі", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ.
Осы кезеңде жер кадастры, жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру салаларындағы мемлекеттік қызметтерге өтініштер қабылданбайды.
Алайда жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы электрондық анықтамаларды цифрлық сервистер арқылы алуға болады.
Қазақстан тұрғындарына мемлекеттік қызметтерді алуды алдын ала жоспарлау ұсынылады.
Бұған дейін 2026 жылғы 19 қазаннан бастап Алматыдағы №3 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету бөлімі (Арнайы ХҚКО) мен Көші-қон қызметтері орталығының жаңа мекенжайға көшкені хабарланған болатын. Енді екі бөлімше де келушілерді "Әдем" сауда үйінде (Солтүстік айналым көшесі, 3Б) қабылдайды.