"Дөңгелек, автокөлік бөлшектері". ІІМ алаяқтықтың жаңа бір толқыны туындағанын ескертті
Құзырлы ведомство соңғы кездері интернет арқылы сауда жасау кезінде азаматтарды алдау деректері жиілеп кеткенін нақтылайды. Алаяқтар хабарландыру сайттарында тауар сататынын айтып, сатып алушылардан алдын ала төлем алады. Алайда ақшаны алғаннан кейін байланысқа шықпай, уәде етілген тауарды жібермей қояды.
Алаяқтар, көбіне автокөлік бөлшектерін, жиһазды, киім-кешекті және сұранысқа ие басқа да тауарларды сатуды сылтау етеді.
Мәселен, Ақтөбе қаласының 42 жастағы тұрғыны WhatsApp мессенджері арқылы келісімшарттық қозғалтқыш сататынын айтқан адаммен байланысқа шыққан. Сатушының сөзіне сенген азамат банк арқылы 300 мың теңге аударған. Алайда ақша қолына тиген соң сатушы байланысқа шықпай қойған.
Тағы бір жағдайда автокөлік иесі қысқы шиналар сатып алмақ болған. Тауар сатуды сылтау еткен алаяқ одан 160 мың теңге алған.
"Аталған алаяқтық деректері бойынша полиция тарапынан тексеру жұмыстары жүргізілуде. Құқық қорғау органдары азаматтарды интернет арқылы сауда жасау кезінде қырағы болуға және күмәнді ұсыныстарға сенбеуге шақырады". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Полиция азаматтарға интернет арқылы сауда жасау кезінде мынадай сақтық шараларын ұстануды ұсынады:
- мүмкіндігінше тауарды көзбен көріп, қолыңызға алғаннан кейін ғана ақысын төлеңіз;
- бейтаныс сатушыларға алдын ала ақша аударудан аулақ болыңыз;
- сатушының парақшасын, өзге сатып алушылардың пікірлерін және бұрын жариялаған хабарландыруларын тексеріңіз;
- бағасы күмәнді түрде арзан ұсыныстарға және ақшаны шұғыл аударуды талап ететін сатушыларға сақтықпен қараңыз.
Бұған дейін әскери билетке 1,3 млн теңге төлеген 23 жастағы жігіттің әрекеті сотта қаралатыны хабарланған.