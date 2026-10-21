#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Құқық

Әскери билетке 1,3 млн теңге төлеген 23 жастағы жігіттің әрекеті сотта қаралатын болды

Әскери билет, Ақмола облысы, Щучинск, алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 19:27 Сурет: Zakon.kz
Щучинск тұрғыны досының сөзіне сеніп, әскери билетті заңсыз алу үшін 1,3 млн теңге берген. Бірақ ол алаяқтық құрбаны болып, полиция көмегіне жүгінген. Өз кезегінде полиция арызданушының да әрекетін тексеруді жөн көріп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облыстық полиция департаментінің (ПД) хабарлауынша, Щучинск қаласының 23 жастағы тұрғыны 2026 жылдың мамыр айында әскери билетті сатып алуға уәде берген танысына 1 300 000 теңге берген. Бірнеше ай бойы құжатты да, ақшаны да көрмеген ер адам ақыры полиция көмегіне жүгінуге мәжбүр болған.

"Полицейлер алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қатысушының жеке басы анықталып, қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Сонымен қатар, құқық қорғау органдары өтініш берушінің іс-әрекетін тексереді", - дейді полициядан.

Ақмола полицейлері азаматтарды әртүрлі қызметтерді, әсіресе құжаттарды заңсыз алумен байланысты қызметтерді ұсыну сылтауымен алаяқтық жағдайлары барын ескертеді. Көбінесе, алаяқтар сенімді азаматтарға жүргізуші куәліктерін, медициналық анықтамаларды, әскери билеттерді және басқа құжаттарды ресімдеуге көмектесуге уәде береді, бұл үшін ақшалай сыйақы талап етеді.

"Мұндай әрекеттер заңсыз ғана емес, сонымен қатар жеке жинақтарыңызды жоғалтуға әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн", делінген хабарламада.

Айта кетсек, Абай облыстық полиция департаменті 2026 жылғы 21 қазанда интернет-алаяқтықтың жаңа схемасы туралы хабарлап, ескерту жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Әскери қызмет, подполковник алаяқтық жасаған
14:08, 17 тамыз 2026
Подполковник 50 млн теңге алу үшін жалған неке қиып, алаяқтық жасаған
Сот үкімі, Алматы, гимназия, бас есепші, ақша ұрлау
17:13, 10 қыркүйек 2024
Алматыда 23 млн теңге ұрлаған гимназияның бас есепшісі сотталды
Дроппер, Петропавл, интернет-алаяқтық
13:10, 04 шілде 2026
Петропавлда 24 жастағы жігіт алаяқтарға сеніп, 17 млн теңгесінен қағылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 қазан 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 қазан 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 қазан 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Галымжан Кенжебек потянул сухожилие
01:42, 22 қазан 2026
Галымжан Кенжебек получил повреждение
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: