Әскери билетке 1,3 млн теңге төлеген 23 жастағы жігіттің әрекеті сотта қаралатын болды
Ақмола облыстық полиция департаментінің (ПД) хабарлауынша, Щучинск қаласының 23 жастағы тұрғыны 2026 жылдың мамыр айында әскери билетті сатып алуға уәде берген танысына 1 300 000 теңге берген. Бірнеше ай бойы құжатты да, ақшаны да көрмеген ер адам ақыры полиция көмегіне жүгінуге мәжбүр болған.
"Полицейлер алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қатысушының жеке басы анықталып, қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Сонымен қатар, құқық қорғау органдары өтініш берушінің іс-әрекетін тексереді", - дейді полициядан.
Ақмола полицейлері азаматтарды әртүрлі қызметтерді, әсіресе құжаттарды заңсыз алумен байланысты қызметтерді ұсыну сылтауымен алаяқтық жағдайлары барын ескертеді. Көбінесе, алаяқтар сенімді азаматтарға жүргізуші куәліктерін, медициналық анықтамаларды, әскери билеттерді және басқа құжаттарды ресімдеуге көмектесуге уәде береді, бұл үшін ақшалай сыйақы талап етеді.
"Мұндай әрекеттер заңсыз ғана емес, сонымен қатар жеке жинақтарыңызды жоғалтуға әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн", делінген хабарламада.
Айта кетсек, Абай облыстық полиция департаменті 2026 жылғы 21 қазанда интернет-алаяқтықтың жаңа схемасы туралы хабарлап, ескерту жасаған болатын.