Подполковник 50 млн теңге алу үшін жалған неке қиып, алаяқтық жасаған
2026 жылғы 16 тамыздағы "Диапазон" газетінің дерегінше, Маңғыстау облысындағы шекара отрядының 45 жастағы аға жедел уәкілі Алмат К. тұрғын үй төлемдеріне қатысты алаяқтық жасағаны үшін сотқа келген.
Тергеу нұсқасы бойынша, офицер төрт баланың анасына 3 млн теңге беруге уәде етіп, онымен жалған неке қиған.
Жоспарды жүзеге асыру үшін әскери қызметші де, әйел де бұрынғы жұбайларымен алдын ала ажырасқан. Кейін подполковник әйелдің балаларының туу туралы куәліктерін нотариус арқылы куәландырып, отбасы құрамын "жасанды түрде көбейту" мақсатында Шекара қызметінің тұрғын үй комиссиясына құжат тапсырған.
Нәтижесінде оның шотына тиесілі тұрғын үй төлемі ретінде 50 млн теңге аударылған.
"Алмат К. бұрынғы әйелінің ағасына тиесілі пәтерді сатып алу-сату туралы шарт жасасқан. "Сатушының" шотына 50 млн 503 мың теңге түскен. Сол күні бұл ақша қолма-қол шешіліп, кейін әскери қызметшінің басқа банктегі шотына қайта аударылған. Осы ақшаның 3 млн теңгесін оған тұрмысқа шығуға келіскен төрт баланың анасына берген", – делінген хабарламада.
Алаяқтық жасалғаннан кейін Алмат К. жалған некені бұзған. Алайда оқиға мұнымен аяқталмады – әскери қызметші қылмыстық істің фигурантына айналды. Іс Ақтөбе гарнизонының әскери сотында қаралды.
Алаяқтық жасады деген айып тағылған Алмат К. кінәсін мойындамады. Ол төрт баланың анасымен чатта танысқанын, екеуі хат алмасып, әйел оған отбасындағы қиындықтарын айтып, ал оның өзін қолдағанын мәлімдеді. Соның нәтижесінде екеуі бір-біріне жақындағанын айтқан.
"Айыпталушы некенің шынайы болғанын, олардың арасында өзара қарым-қатынас болғанын, ал бірге тұрмағандарын балалардың мектепті аяқтауын күткендерімен түсіндірді. Сондай-ақ ол біржолғы тұрғын үй төлемін заңға сәйкес алғанын айтты. Ал екінші әйелімен тез арада ажырасуын оның бұрынғы әйелінің жүкті болғанын білгенімен байланыстырды. Ажырасқаннан кейін ол қайтадан бірінші әйелімен некеге тұрған", – делінген жарияланымда.
Сот оның бұл түсініктемелеріне күмәнмен қарады.
Төрт баланың анасы сотта айыпталушымен жақын қарым-қатынасы болмағанын, бірге тұрмағандарын және некенің жалған болғанын айтты. Оның сөзінше, некені рәсімдеуге оны айыпталушы мен оның әйелі көндірген. Әйел бұл неке оларға зейнетақы жинақтарын алуға қажет деп ойлаған.
Ал айыпталушының 50 млн теңге алғанын ол тергеу барысында ғана білген. Кейін әйелдің өзі оған қатысты арыз жазған.
Ол сондай-ақ "көмегі үшін алғыс ретінде" 3 млн теңге алғанын растады. Бұл ақшаны қарыздары мен несиелерін өтеуге жұмсаған.
Әскери сот некенің жалған болғанын анықтап, осы әрекетті алаяқтық деп таныды.
Сот Алмат К.-ны 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар оған мемлекетке келтірілген шығынды өтеу міндеттелді.
Бұдан бөлек, сот үкімі бойынша ол подполковник әскери атағынан айырылады.
Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.