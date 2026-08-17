#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
Оқиғалар

Подполковник 50 млн теңге алу үшін жалған неке қиып, алаяқтық жасаған

Әскери қызмет, подполковник алаяқтық жасаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 14:08 Сурет: pexels
Ақтөбе гарнизонының әскери соты Шекара қызметінің подполковнигін 50 млн теңге көлеміндегі тұрғын үй төлемдеріне қатысты алаяқтық жасағаны үшін бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 16 тамыздағы "Диапазон" газетінің дерегінше, Маңғыстау облысындағы шекара отрядының 45 жастағы аға жедел уәкілі Алмат К. тұрғын үй төлемдеріне қатысты алаяқтық жасағаны үшін сотқа келген.

Тергеу нұсқасы бойынша, офицер төрт баланың анасына 3 млн теңге беруге уәде етіп, онымен жалған неке қиған.

Жоспарды жүзеге асыру үшін әскери қызметші де, әйел де бұрынғы жұбайларымен алдын ала ажырасқан. Кейін подполковник әйелдің балаларының туу туралы куәліктерін нотариус арқылы куәландырып, отбасы құрамын "жасанды түрде көбейту" мақсатында Шекара қызметінің тұрғын үй комиссиясына құжат тапсырған.

Нәтижесінде оның шотына тиесілі тұрғын үй төлемі ретінде 50 млн теңге аударылған.

"Алмат К. бұрынғы әйелінің ағасына тиесілі пәтерді сатып алу-сату туралы шарт жасасқан. "Сатушының" шотына 50 млн 503 мың теңге түскен. Сол күні бұл ақша қолма-қол шешіліп, кейін әскери қызметшінің басқа банктегі шотына қайта аударылған. Осы ақшаның 3 млн теңгесін оған тұрмысқа шығуға келіскен төрт баланың анасына берген", – делінген хабарламада.

Алаяқтық жасалғаннан кейін Алмат К. жалған некені бұзған. Алайда оқиға мұнымен аяқталмады – әскери қызметші қылмыстық істің фигурантына айналды. Іс Ақтөбе гарнизонының әскери сотында қаралды.

Алаяқтық жасады деген айып тағылған Алмат К. кінәсін мойындамады. Ол төрт баланың анасымен чатта танысқанын, екеуі хат алмасып, әйел оған отбасындағы қиындықтарын айтып, ал оның өзін қолдағанын мәлімдеді. Соның нәтижесінде екеуі бір-біріне жақындағанын айтқан.

"Айыпталушы некенің шынайы болғанын, олардың арасында өзара қарым-қатынас болғанын, ал бірге тұрмағандарын балалардың мектепті аяқтауын күткендерімен түсіндірді. Сондай-ақ ол біржолғы тұрғын үй төлемін заңға сәйкес алғанын айтты. Ал екінші әйелімен тез арада ажырасуын оның бұрынғы әйелінің жүкті болғанын білгенімен байланыстырды. Ажырасқаннан кейін ол қайтадан бірінші әйелімен некеге тұрған", – делінген жарияланымда.

Сот оның бұл түсініктемелеріне күмәнмен қарады.

Төрт баланың анасы сотта айыпталушымен жақын қарым-қатынасы болмағанын, бірге тұрмағандарын және некенің жалған болғанын айтты. Оның сөзінше, некені рәсімдеуге оны айыпталушы мен оның әйелі көндірген. Әйел бұл неке оларға зейнетақы жинақтарын алуға қажет деп ойлаған.

Ал айыпталушының 50 млн теңге алғанын ол тергеу барысында ғана білген. Кейін әйелдің өзі оған қатысты арыз жазған.

Ол сондай-ақ "көмегі үшін алғыс ретінде" 3 млн теңге алғанын растады. Бұл ақшаны қарыздары мен несиелерін өтеуге жұмсаған.

Әскери сот некенің жалған болғанын анықтап, осы әрекетті алаяқтық деп таныды.

Сот Алмат К.-ны 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар оған мемлекетке келтірілген шығынды өтеу міндеттелді.

Бұдан бөлек, сот үкімі бойынша ол подполковник әскери атағынан айырылады.

Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
16:42, 09 желтоқсан 2024
Жетісу облысында бірнеше мәрте алаяқтық жасаған әйел сотталды
казино
17:30, 13 ақпан 2024
Астаналық бухгалтер басшысының 386 млн теңгесін казиноға салып, ұтылып қалған
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
15:23, 06 қыркүйек 2024
Whats App-тағы 25 топ және 2,8 млрд теңге шығын: Ақтауда ірі көлемде алаяқтық жасаған екі әйел сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:47, Бүгін
Казахстанские "классики" потерпели разгромные поражения в четвертьфинале чемпионата мира
Даниил Медведев после победы на Almaty Open 2025
17:45, Бүгін
Чемпион Almaty Open 2025 Медведев прокомментировал кризисный период своей карьеры
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:24, Бүгін
Сенсационная победа вывела казахстанского борца Казыбека Кальмагамбетова в полуфинал ЧМ
Стало известно, сколько зрителей посетило матчи 9-го тура КПЛ
17:21, Бүгін
Стало известно, сколько зрителей посетило матчи 9-го тура КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: