Ипотекадағы пәтер әскери қызметшіні баспана алу құқығынан айырды: дау немен аяқталды
Талап қоюшы М. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Ақмола аудандық пайдалану бөліміне қарсы сотқа жүгінді. Даудың туындауына тұрғын үй комиссиясының 2026 жылғы 9 сәуірдегі шешімі негіз болған. Аталған шешімге сәйкес, елордада жылжымайтын мүлкі бар әйелді баспанаға мұқтаж деп танудан бас тартылған.
Алайда сот процесі барысында әскери қызметшінің бұл пәтерді "Отбасы банк" АҚ арқылы ипотекаға сатып алғаны анықталды. Комиссияға жүгінген кезде оның банк алдындағы кепіл міндеттемелері толық орындалмаған, ал жылжымайтын мүлікке ауыртпалық салынған.
"Іс материалдарын зерттеген сот тұрғын үй комиссиясы шешім қабылдау кезінде пәтердің ипотекалық кредит арқылы сатып алынғанын және банк алдындағы міндеттемелердің орындалмағанын ескермеген деген қорытындыға келді", – деп мәлімдеді 2026 жылғы 20 тамызда Қазақстан Республикасы Әскери сотының баспасөз қызметі.
Нәтижесінде сот тұрғын үй комиссиясының 2026 жылғы 9 сәуірдегі шешімін заңсыз деп танып, оның күшін жойды. Қорғаныс министрлігіне әскери қызметшінің пайдасына шешім қабылдап, оны алғашқы баянаты тіркелген күннен бастап баспанаға мұқтаж деп тану, сондай-ақ сот шығындарын өтеу міндеттелді.
Сот шешімі заңды күшіне енді.
Бұған дейін әскерден оралған қазақстандықтың жағымсыз жаңалыққа тап болғаны хабарланған еді. Істің неліктен сотқа жеткенін сілтеме арқылы білуге болады.