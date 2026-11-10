Алматы кәсіпкерлері тауарға алдын ала төлеген 80 млн теңгесін қайтара алмай жүр
КТК телеарнасының мәліметінше, кәсіпкер Диляра Мендеева шілде айында жанармай құюға арналған канистрлерге тапсырыс берген. Сатушыны ол маркетплейстен тауып, кейін кеңсесінде кездесіп, келісімшарт жасасқан. Кәсіпкер тауар үшін 8 млн теңгеден астам ақша төлегенімен, тапсырысы сол күйі жеткізілмеген. Диляраның айтуынша, қаржылық шығын оның бизнесіне ғана емес, жеке өміріне де кері әсер еткен.
"Бизнес бойынша серіктесім, болашақ күйеуім маған үйленуге ұсыныс жасады. Бірақ біз үйлене алмадық, себебі бұл жағдай қаржылық жағдайымызға да, жеке қарым-қатынасымызға да әсер етті", – деді кәсіпкер.
Осындай жағдайға оқу орталығының жетекшісі Владимир Позняков та тап болған. Екі жыл бұрын ол интернет арқылы жеткізуші тауып, 4,5 млн теңгеге тауарға тапсырыс берген. Алайда белгіленген мерзімде өнімнің жартысы ғана жеткізіліп, қалған бөлігі әлі күнге дейін берілмеген. Соттың шығынды өтеу туралы шешіміне қарамастан, кәсіпкер осы уақытқа дейін ақшасын да, тапсырыс берген тауарын да ала алмаған.
"Арада бір жыл жеті ай өтті. Бірақ біз әлі күнге дейін ақшамызды қайтарып алған жоқпыз, тиісті тауар да жеткізілмеді", – деді Позняков.
Жәбірленушілердің айтуынша, олар шыршадан бастап спорттық матрастарға дейінгі түрлі тауарды ұсынған бірнеше сауда компаниясына тапсырыс берген. Кейін бұл компаниялардың барлығы бір адаммен байланысты екенін анықтаған. Заңгер Ажар Аймағамбетованың бағалауынша, аталған жағдайлардан келген жалпы шығын 80 млн теңгеден асады.
Сатып алушылар мәселені бейбіт жолмен шешуге тырысқан. Алайда ақшаларын қайтаруды талап етіп кеңсеге барған кезде, есіктің жабық тұрғанын көрген. Сауда компанияларының басшысымен телефон арқылы байланысқа шыққанымен, әйел толық түсініктеме беруден бас тартып, болған жағдайға тергеу қорытындысы баға беретінін айтқан.
Алматы қалалық Полиция департаменті сегіз адамның арызданғанын растады. Олардың барлығы жәбірленуші деп танылған. Қазір құқық қорғау органдары жедел және тергеу шараларын жүргізіп жатыр.
Кәсіпкерлер зардап шеккендердің саны бұдан да көп болуы мүмкін деп есептейді. Сондықтан осындай жағдайға тап болған өзге сатып алушыларды іздестіріп жатыр.