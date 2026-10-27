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Құқық

Үкімет пен әкімдіктер резервтерін пайдалану қағидалары өзгерді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 21 қазандағы Үкімет қаулысымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін бөлу және пайдалану қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, шұғыл шығындарға Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың резервтерінен тиісінше бюджет қаражатын бөлу туралы Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар қаулыларын әзірлеу мынадай жағдайларда жүзеге асырылатыны нақтыланды:

  • Бюджет кодексінің 18-бабының 1-тармағында көзделген шығындарды қаржыландыру үшін;
  • Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың резервтерінен қаражатқа қажеттілік ағымдағы қаржы жылында туындаған және ол бюджеттік бағдарлама әкімшісінің өткен кезеңдердегі міндеттемелеріне байланысты болмаған жағдайда;
  • астана, облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары резервтерінен коммуналдық меншіктегі энергия өндіруші ұйымдардың залалдарын (берешегін) субсидиялау үшін. Бұл ретте аталған ұйымдарға оңалту рәсімі қолданылған болуы, олардың электр және жылу энергиясын өндіру қызметін қатар жүзеге асыруы әрі балансында 20-дан астам жылу көзі болуы қажет.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың резервтерінен бөлінген бюджет қаражатын алатын бюджеттік бағдарлама әкімшілері қаржы жылының қорытындысы бойынша резервтерді пайдалану туралы есептерді тиісінше бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органдарға ұсынады.

Резервтерді пайдалану туралы есептер олардың түрлері бойынша жасалады. Есептерде қаражат бөлу себептері, тиісті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көзделген түпкілікті нәтижелердің орындалуы көрсетілуге тиіс. Сондай-ақ онда тиісті шығындарды өтеуге арналған бюджетте балама қаржыландыру көздерінің жоқ екені және оларды бюджетті әзірлеу кезінде жоспарлау мүмкін болмағанының себептері туралы ақпарат қамтылуы қажет.

Қаулы 2026 жылғы 3 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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