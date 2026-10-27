Қазақстанда интерн-дәрігерлерді даярлау қағидалары өзгерді
Атап айтқанда, қағидалар жаңа редакцияда бекітілді.
Құжатқа сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен интернатурада медицина кадрларын даярлау денсаулық сақтау саласында жоғары медициналық білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік білім беру тапсырысында белгіленген орын санынан тыс интернатурада медицина кадрларын даярлау оқу шығындарын толық өтей отырып, шарт негізінде жүргізіледі.
Денсаулық сақтау саласында интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына (ЖЖОКБҰ) интерн-дәрігерлерді қабылдау және мамандықтар бойынша топтар құру ұйымның бірінші басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. Бұл рәсім ағымдағы жылдың 28 тамызынан кешіктірілмей жүргізіліп, тиісті ақпарат денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға 1 қыркүйекке дейін ұсынылуы керек.
Оқу процесі академиялық күнтізбе, оқу сабақтарының кестесі және білім беру бағдарламалары негізінде ұйымдастырылады.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша интернатурада оқитындарға стипендия төленеді.
Интернатурада медицина кадрларын даярлау тәлімгерлердің жетекшілігімен жүргізіледі.
Академиялық демалыс интерн-дәрігерлерге амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы негізінде беріледі. Оның ұзақтығы ауруына байланысты 6 айдан 12 айға дейін болуы мүмкін. Сондай-ақ әскери қызметке шақыру туралы повестка алған, бала туған немесе үш жасқа толғанға дейін баланы асырап алған жағдайда академиялық демалыс беріледі.
Білім алушыларға академиялық демалыс беру тәртібін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы айқындайды.
Интернатурадағы медицина кадрларын даярлау клиникалық базаларда, санитариялық-эпидемиологиялық практика базаларында, денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникаларында және университеттік ауруханаларда жеке жоспар, үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады.
Интернатурада білім алушы жеке жоспарына сәйкес:
- дәрігерге дейінгі, білікті, мамандандырылған медициналық және медициналық-әлеуметтік көмек көрсететін ұйымдарда пациенттерді бақылайды;
- диагностикалық, емдеу және профилактикалық іс-шараларды тағайындауға және орындауға қатысады;
- медициналық құжаттаманы жүргізіп, халық арасында санитариялық-ағарту жұмыстарын атқарады;
- бөлімшенің қызметі туралы есептерді әзірлеуге қатысады;
- профилактикалық тексерулер мен диспансерлеуге қатысып, дәрігерлер консилиумдарына қатысады;
- пациенттерді клиникалық тексеру кезінде дәрігерлерге ілеседі;
- медициналық ұйымдарда айына кемінде төрт рет кезекшілік атқарады. Бұл кезекшілік білім алушының оқу жүктемесін есептеу кезінде ескерілмейді;
- клиникалық және клиникалық-анатомиялық конференцияларға қатысады;
- патологиялық-анатомиялық ашып қарау рәсімдеріне қатысады.
Жеке оқу жоспарының талаптарын орындамаған бітіруші курс білім алушылары жазғы семестрден өтпей, қайтадан бір жыл оқуға қалдырылады.
Интерн-дәрігерлерге академиялық кезеңдер (семестрлер немесе оқу жылы) арасында демалыс беріледі. Бітіруші курсты қоспағанда, оқу жылы ішіндегі демалыстың ұзақтығы кемінде жеті апта болуы керек.
Білім беру бағдарламасының сапасына мемлекеттік бақылау қорытынды мемлекеттік аттестаттау түрінде жүзеге асырылады.
Интернатурада білім алушылардың білімі мен дағдылары ағымдағы және аралық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау арқылы бағаланады. Бақылау мен аттестаттаудың нысандарын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы айқындайды.
Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттау білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес жүргізіледі.
Интерн-дәрігерлер оқу барысында мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес:
- жеке жұмыс жоспарын орындайды;
- бағдарламада көзделген емтихандарды, аралық және тиісті пәндер бойынша қорытынды аттестаттауды тапсырады;
- атқарылған жұмыс туралы толық есеп ұсынады.
- Қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен интерн-дәрігерге мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжат беріледі.
Бұйрық 2026 жылғы 3 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.