Қорықшыларды даярлау қағидалары бекітілді
Қорықшы – аңшылық немесе балық шаруашылығы субъектісінің тиісті даярлықтан өткен және бекітілген аңшылық алқаптарында, балық шаруашылығы су айдындарында немесе олардың учаскелерінде жануарлар дүниесін қорғауды жүзеге асыратын арнайы уәкілетті тұлғасы.
Қорықшыларды даярлауды аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктерінің аккредиттелген республикалық қауымдастықтары жүргізеді.
Даярлықтан өту үшін азамат немесе аңшылық шаруашылығының субъектісі қауымдастыққа өтініш беріп, оған мына құжаттарды қоса ұсынады:
- жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- орта білім туралы құжаттың көшірмесі;
- №075/у және №076/у нысандарындағы медициналық анықтамалар.
Даярлық қауымдастықтар әзірлеп, уәкілетті органмен келісілген бағдарлама бойынша жүргізіледі.
Уәкілетті орган бағдарламаны алған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде келіседі.
Бағдарлама теориялық және практикалық бөлімдерден тұрады. Жалпы ұзақтығы – 100 академиялық сағат: оның 80 сағаты теориялық, 20 сағаты практикалық даярлыққа бөлінеді.
Теориялық даярлық күндізгі немесе қашықтан оқыту форматында мына бағыттар бойынша жүргізіледі:
- жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы;
- аңшылық жануарлардың биологиясы мен экологиясының негіздері;
- жануарлар дүниесін қорғауды ұйымдастыру және браконьерлікке қарсы іс-қимыл;
- биотехникалық іс-шараларды жүргізу; жануарларды есепке алу және мониторинг жүргізу әдістері;
- аңшылық шаруашылығында цифрлық технологияларды қолдану;
- аң аулауды ұйымдастыру және өткізу;
- қаруды қауіпсіз қолдану қағидалары;
- алғашқы көмек көрсету.
Практикалық даярлық аңшылық шаруашылықтары мен оқу полигондарының базасында күндізгі форматта өткізіледі. Оған даярлықтан өтіп жатқан адамдар мына іс-шаралардың біріне немесе бірнешеуіне қатысады:
- Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды анықтау және тіркеу шараларын қоса алғанда, рейдтер жүргізу;
- жануарларды есепке алу;
- фото және бейнетіркеу құралдарын, навигациялық жабдықтарды пайдалану;
- жемдеу алаңдарын ұйымдастыру және биотехникалық іс-шаралар өткізу.
Даярлықты аяқтаған адамдарға қорықшы даярлығынан өткені туралы куәлік беріледі. Куәліктің қолданылу мерзімі шектелмейді.
Қауымдастықтар жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей уәкілетті органға егерлерді даярлау туралы ақпарат ұсынады. Онда:
- даярлықтан өткен адамдардың саны және берілген куәліктердің саны;
- өткізілген даярлық курстары туралы мәліметтер;
- егер бар болса, қорықшыларды даярлау жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар көрсетіледі.
Бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.