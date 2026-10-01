#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Қоғам

Ұлдана Мырзуанның қазасы: құрылыс компаниясы мен МИБ төрағасына қатысты істер біріктірілуі мүмкін

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 1 қазанда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында істі прокурорға жолдау туралы өтініш қанағаттандырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жәбірленуші Сәлима Омарованың өкілі Нұрсұлтан Орынбеков Сәуле Жұбаниязоваға қатысты қылмыстық істі құрылыс компаниясына қатысты қылмыстық іспен біріктіру мәселесін шешу үшін прокурорға жолдауды сұрады.

"Біз үшін ақиқат маңызды. Құрылыс компаниясына қатысты істі де, сараптамаларды да бүкіл халық көрді. Сондықтан осы істерді біріктіріп, әрі қарай процессуалдық шешімдер қабылдау үшін прокурорға жолдаған дұрыс деп есептейміз. Алдағы уақытта басқа да мемлекеттік орган қызметкерлерінен жауап алуды сұраймыз", – деді Нұрсұлтан Орынбеков.

Судья бұл өтінішті қанағаттандырып, Сәуле Жұбаниязоваға қатысты істі құрылыс компаниясы мен өзге де тұлғаларға қатысты қылмыстық іспен біріктіру мәселесін шешу үшін прокурорға жолдау туралы қаулы шығарды.

"Бұған 2026 жылғы 1 қазанда Астананың ауданаралық тергеу сотының шығарған қаулысы негіз болды. Онда бұған дейін тоқтатылған үйдің құрылысына қатысы бар тұлғаларға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы шешімнің күші жойылған. Сот сондай-ақ құрылыс-техникалық сараптаманың қорытындысын ескерді. Сараптамаға сәйкес, ғимараттың опырылуына конструкциялық ақаулар мен құрылыс технологиясының бұзылуы себеп болуы мүмкін. Бұл істі тек МИБ төрағасы Сәуле Жұбаниязованың әрекетіне баға беру тұрғысынан қарауға болмайды. Апатты жағдайдың туындауына қатысы болуы мүмкін барлық тұлғаның әрекетіне тиісті құқықтық баға берілуі керек", – деді судья Меруерт Абаева.

Ол ғимараттың опырылуына қатысты барлық мән-жай кешенді түрде тергеліп, оған қатысы бар тұлғалардың әрекеттері анықталып, құқықтық баға берілуі қажет екенін айтты.

"Істі тек Сәуле Жұбаниязоваға қатысты жеке қарау соттың пікірінше, әзірге ерте. Бұл қаулымен Жұбаниязованың немесе басқа тұлғалардың кінәлі екені туралы мәселе шешілген жоқ. Іс өндірістерді біріктіру және болған қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын толық тергеу мәселесін шешу үшін прокурорға жолданды", – деп қорытындылады судья.

Бұған дейін судья жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза болуына қатысты сот тергеуін қайта бастау туралы өтінішті де қанағаттандырған.

Оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанада Тәуелсіздік даңғылындағы тұрғын үй кешенінің қасбетінен сыртқы кірпіш қаптаманың бір бөлігі мен кондиционер қондырғысы құлап, бес адам зардап шеккен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бүгін, 2026 жылғы 9 қыркүйекте Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында фельдшер Ұлдана Мырзуанның қазасына қатысты іс бойынша айыпталушыдан жауап алу басталды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
14:16, 09 қыркүйек 2026
Фельдшер Ұлдана Мырзуанның қазасы: сот айыпталушыдан жауап ала бастады
Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс: сотталушы өз кінәсін мойындамады
20:33, 18 тамыз 2026
Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс: сотталушы өз кінәсін мойындамады
сот отырсы
14:38, 20 тамыз 2026
Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс: адвокат судьяны ауыстыруды сұрады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа на битве взглядов
17:34, Бүгін
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа получат космический гонорар за бой в Уэльсе
Юношеская сборная Казахстана U-19 проиграла Польше на международном турнире по футболу
17:12, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана по футболу проиграла Польше на международном турнире
Soccer365.ru спрогнозировал победителя матча Казахстан - Молдова в Лиге наций
16:59, Бүгін
Soccer365.ru спрогнозировал победителя матча Казахстан - Молдова в Лиге наций
Сборная Казахстана по велоспорту на треке на Азиаде-2026
16:40, Бүгін
Велогонщик Алишер Жумакан был близок к медали Азиады, но стал четвёртым в "омниуме"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: