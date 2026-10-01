Алматылықтар үшін маңызды: түбіртектегі жеке шотты жаңа иесінің атына қалай ауыстыруға болады
Фото: freepik
"Алматы жылу жүйесі" ЖШС 2026 жылғы 1 қазанда түбіртектегі жеке шот иесін қалай ауыстыруға болатыны туралы пайдалы нұсқаулық жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ең әуелі жеке шотты жаңа иесінің атына қайта рәсімдеу үшін өтініш жазу қажет. Өтініште жеке шоттың нөмірі мен нысанның мекенжайы көрсетілуге тиіс.
Сонымен қатар мына құжаттарды қоса тіркеу қажет:
- жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама (оны ХҚКО-дан немесе eGov.kz порталынан алуға болады);
- шарттың (сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту және т.б.) көшірмесі;
- меншік иесінің жеке куәлігінің көшірмесі.
Одан кейін аталған құжаттардың барлығын кәсіпорынның info@alts.kz электрондық поштасына немесе eOtinish порталы арқылы жіберу қажет.
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