#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
441.91
499.05
5.3
Қоғам

Алматылықтар үшін маңызды: түбіртектегі жеке шотты жаңа иесінің атына қалай ауыстыруға болады

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 18:22 Фото: freepik
"Алматы жылу жүйесі" ЖШС 2026 жылғы 1 қазанда түбіртектегі жеке шот иесін қалай ауыстыруға болатыны туралы пайдалы нұсқаулық жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ең әуелі жеке шотты жаңа иесінің атына қайта рәсімдеу үшін өтініш жазу қажет. Өтініште жеке шоттың нөмірі мен нысанның мекенжайы көрсетілуге тиіс.

Сонымен қатар мына құжаттарды қоса тіркеу қажет:

  • жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама (оны ХҚКО-дан немесе eGov.kz порталынан алуға болады);
  • шарттың (сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту және т.б.) көшірмесі;
  • меншік иесінің жеке куәлігінің көшірмесі.

Одан кейін аталған құжаттардың барлығын кәсіпорынның info@alts.kz электрондық поштасына немесе eOtinish порталы арқылы жіберу қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
19:01, Бүгін
Нөсер жаңбыр, найзағай және қар: 2 қазанда ауа райы қандай болады
Ыстық су есептегіштерін тексеру: алматылықтар үшін маңызды ақпарат хаабрланды
11:40, 31 қазан 2025
Ыстық су есептегіштерін тексеру: алматылықтар үшін маңызды ақпарат хаабрланды
Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
16:08, 01 қыркүйек 2026
Несие тарихы қалай қалыптасады және қарыздарыңызды кім көре алады: қазақстандықтарға маңызды ақпарат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Алга&quot;
20:33, Бүгін
Футболист "Алги" из Кыргызстана Лобов оказался в больнице после ножевого ранения
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
20:06, Бүгін
Ольга Рыпакова высказалась о дисквалификации Ясмины Токсанбаевой на Азиаде-2026
Фото: НОК РК
19:40, Бүгін
Азиада-2026: расписание выступлений Казахстана на 2 октября
Фото: ATP
19:17, Бүгін
Александр Бублик уступил в первом круге "пятисотника" в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: