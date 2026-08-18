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Қоғам

Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс: сотталушы өз кінәсін мойындамады

Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс: сотталушы өз кінәсін мойындамады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 20:33 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 18 тамызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында фельдшер Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша сотталушы Сәуле Жұматайқызы өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Судья Сәуле Жұматайқызынан өзіне тағылған айыптың мәні түсінікті ме екенін, айыпқа көзқарасын және сот талқылауы барысында жауап беруге ниетті-ниетсіз екенін сұрады.

Сотталушы:

"Мен өзімді кінәсіз деп есептеймін", – деп жауап берді.

Судья сотталушыға сотқа дейінгі тергеу кезінде берген жауабы оның соттағы ұстанымына әсер етпейтінін түсіндірді, яғни ол бұған дейін кінәсін мойындаған не мойындамаған болса да, сотта өз ұстанымын еркін білдіруге құқылы.

"Кінәңізді мойындайсыз ба, жоқ па деген сұраққа жауап беруге де міндетті емессіз. Сотталушының жауап беруден бас тартуы оның өзіне қарсы түсіндірілмеуге тиіс. Сонымен қатар кінәсін мойындауы және шын жүректен өкінуі жауапкершілігі мен жазасын жеңілдететін мән-жайлар болып есептелетіні түсіндіріледі. Сотталушы өз жауабын негіздеуге құқылы. Ал сотталушының жауап бермеуі оның кінәсін мойындамағаны ретінде бағаланады", – деді судья.

Осыдан кейін судья сотталушыдан өзіне тағылған айыпты мойындайтынын немесе мойындамаған жағдайда айыпты толық көлемде жоққа шығаратынын нақтылады.

"Жоқ, мойындамаймын", – деп жауап берді сотталушы.

Осыдан кейін сот отырысында 2026 жылғы 20 тамызға дейін үзіліс жарияланды.

Бүгін, 18 тамызда, Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел медициналық жәрдем қызметінің фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза болуына қатысты іс қарала бастады.

Оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанада Тәуелсіздік даңғылы бойындағы тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасының бір бөлігі мен кондиционер қондырғысы ғимараттың қасбетінен құлап, бес адам зардап шеккен.

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Айдос Қали
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