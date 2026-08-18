Астанада 23 жастағы фельдшер Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты сот басталды
Фото: freepik
Астана қаласының Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел жәрдем қызметінің фельдшері Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс қарала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
23 жастағы Ұлдана Мырзуан Астанадағы тұрғын үйдің қасбетінен сыртқы кірпіш қаптаманың бір бөлігі мен кондиционер құрылғысы құлаған кезде ауыр жарақат алған. Арада 10 күн өткен соң, 2025 жылғы 18 қарашада ол ауруханада көз жұмды. Елорда Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, алған жарақаттары өмірмен үйлеспеген.
Жәбірленуші тараптың адвокаты Нұрсұлтан Орынбеков сот отырысы басталар алдында айыптың неліктен мүлік иелері бірлестігінің төрағасына тағылғанын түсіндірді.
"Бұл тергеу аясында анықталды. Тергеу оқиғаның барлық мән-жайын анықтап, оларға құқықтық баға берді. Заңда мұндай әрекеттер үшін жауапкершілік қарастырылған. Бұл тұрғыда біз тергеу қорытындысымен келісеміз. Түпкілікті шешімді сот қабылдайды. Себеп-салдарлық байланыс анықталды, бірақ қазір егжей-тегжейін жариялай алмаймыз. Сот барысында бәрі белгілі болады. Іс бойынша кондиционерге де, үйдің қасбетіне де қатысты кешенді сараптамалар жүргізілді. Адам өліміне әкеп соққан жағдайлар зерттелді. Біздің ойымызша, тергеу барлық қажетті дәлелді жинады. Енді кінәлілік мәселесін сот шешеді", – деді ол.
Оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанадағы Тәуелсіздік даңғылында орналасқан тұрғын үй кешенінің қасбетінен сыртқы кірпіш қаптаманың бір бөлігі мен кондиционер құрылғысы құлап, бес адам зардап шекті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript