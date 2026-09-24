Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша прокурор қандай жаза сұрады
Мемлекеттік айыптаушы Саяжан Серікова қайғылы жағдайға ОСИ төрағасының үйдің ортақ мүлкін қауіпсіз жағдайда ұстауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамауы себеп болғанын мәлімдеді.
Айыптау тарапының нұсқасы бойынша, ғимараттың қасбетінің бұзылу белгілері ұзақ уақыт бойы болған және тиісті тексеру жүргізілген жағдайда оларды анықтауға болатын еді. Уақытылы шаралар қабылданса, ғимараттың опырылып құлауына жол бермеуге мүмкіндік болған. Прокурор көппәтерлі тұрғын үйді басқару тәртібін білмей, оны басқару мүмкін емес екенін де атап өтті.
Сонымен қатар прокурор жаза болған жағдай үшін кек алу емес, жасалған қылмысқа мемлекеттің заңды әрі мөлшерлес реакциясы болуы керектігін айтты. Істің барлық мән-жайын ескере отырып, мемлекеттік айыптау тарапы ең қатаң жазаны тағайындауды талап етпейтінін мәлімдеді.
"Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, соттан Жұбаниязова Саулені Қылмыстық кодекстің 254-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танып, оған 2 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындауды және басқарудың кез келген нысанындағы кондоминиум объектісін – ОСИ, ИПК, ПИК, НСУ басқару қызметімен айналысу құқығынан 3 жыл мерзімге айыруды сұраймын", – деді прокурор.
Сондай-ақ ол сотталушыға сотталған адамның мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға хабарламай тұрақты тұрғылықты жері мен жұмыс орнын ауыстырмау, сондай-ақ ойын-сауық орындарына және алкоголь өнімдерін сататын мамандандырылған дүкендерге бармау міндетін жүктеуді сұрады.
Прокурор сотталушыға бас бостандығын шектеу жазасын өтеуден қасақана жалтарған жағдайда жазаның өтелмеген бөлігі бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылуы мүмкін екенін түсіндіруді сұрады. Бұл ретте бір күн бас бостандығынан айыру бір күн бас бостандығын шектеуге теңестіріледі.
Бұдан бөлек, прокурор ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасының күшін жоюды сұрады.
"Сотталған адамнан Жәбірленушілерге өтемақы қорына 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 39 320 теңге мәжбүрлі төлем өндіріп алуды сұраймын. Қалиеваның азаматтық талап арызы бойынша ішінара қанағаттандыруды: өкілдік шығындары мен материалдық залалды толық көлемде, моральдық зиянды 3 млн теңге мөлшерінде қанағаттандыруды сұраймын. Нұрпиисованың азаматтық талап арызы бойынша да ішінара қанағаттандыруды: материалдық залалды 5 млн теңге көлемінде өтеуді, қалған бөлігін қанағаттандырудан бас тартуды сұраймын", – деп толықтырды Саяжан Серікова.
Ол сондай-ақ айыптау тарапы ОСИ төрағасына үйде 20 жыл бойы жиналған барлық мәселелер үшін жауапкершілік жүктемейтінін және ғимараттағы әрбір ақауды өзі анықтап, жеке жоюы тиіс деп есептемейтінін атап өтті.
"Бұл іс басқа мәселе туралы. Егер адам тұрғын үйдің ортақ мүлкін басқаруды өз мойнына алса, өкілеттіктерімен бірге оны тиісті деңгейде ұстау жауапкершілігін де қабылдайды. Ғимараттың қауіпсіздігі құрылым құлаған кезде ғана қамтамасыз етілмеуі керек. (...) Сондықтан мемлекеттік айыптау тарапы соттан болған жағдайға тиісті құқықтық баға беріп, Жұбаниязоваға қатысты заңды, негізді әрі әділ айыптау үкімін шығаруды сұрайды", – деп қорытындылады мемлекеттік айыптаушы.
Прокурордың сөзі шамамен 40 минутқа созылды.
Бұған дейін екі жәбірленушінің өкілдері моральдық және материалдық зиянды өтеу туралы азаматтық талап арыздар бергені хабарланған болатын.
2026 жылғы 18 тамызда Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел медициналық жәрдем қызметінің фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза болуына қатысты істі қарау басталған еді.