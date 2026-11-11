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Құқық

Абай облысында жоғалған ер адамның денесі бес күннен кейін иен даладан табылды

Иен дала, Абай облысы, жоғалған ер адам, табылды, үсіп қалу, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 22:18 Сурет: ЖИ көмегімен әзірленді
Абай облысында із-түзсіз жоғалған 44 жастағы ер адамның денесі бес күннен кейін иен даладан табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Марқұм 4 қарашада үйінен шығып, ізім-қайым жоғалған. Оны іздеуге полиция қызметкерлерінен бөлек, еріктілер мен ауыл тұрғындары, жалпы саны 100-ден аса адам жұмылдырылған. Олар бес күннен кейін марқұм мінген Lexus 570 маркалы көлігін сайдан тапты. Ал мәйіті Ново-Васильевка ауылынан, шамамен, 35 шақырым қашықтағы даладан табылды, деп хабарлайды КТК.

Полицейлердің айуынша, оның денесінен зорлық-зомбылық белгілері байқалмайды. Сондықтан алдын ала болжам бойынша, марқұм үсіп өлген болуы мүмкін.

Сот-медициналық сараптама тағайындалып, оқиғаның себеп-салдары анықталып жатыр.

Бұған дейін Атырауда жоғары лауазымды шенді үйінен өлі күйінде табылғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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