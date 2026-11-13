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Құқық

Алматыда "заңсыз құрылыс" туралы жалған ақпарат таратқан журналисттен 43 млн теңге өндірілетін болды

Сот үкімі, Алматы, заңсыз құрылыс, жалған ақпарат, журналист, Борейко , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 17:20 Сурет: freepik
Алматы қаласының Бостандық аудандық соты компанияның блогер Борейкоға қатысты іскерлік беделін қорғау және шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты тарату салдарынан келтірілген залалды өндіру туралы талап-арызы бойынша азаматтық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылдың 13 қарашасында жарияланған ресми сот мәліметіне сәйкес, сотқа жүгінуге журналистің YouTube желісіндегі "Г" арнасында және Instagram әлеуметтік желісіндегі "V" парақшасында жариялаған жазбалары мен бейнематериалдары негіз болған. Аталған материалдарда жауапкер белгісіз тұлғалардың кең ауқымына тұрғын үй кешенінің құрылысы заңсыз жүргізіліп жатқаны және құрылыс салушыда қажетті рұқсат құжаттарының жоқтығы туралы мәліметтер таратқан.

Сот тараптар ұсынған дәлелдемелер мен сот сараптамаларының қорытындыларын зерттей келе, Борейко таратқан мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтіні анықталды:

"Сот-экономикалық сараптаманың қорытындысына сәйкес, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді тарату нәтижесінде "Т" ЖШС-ға келтірілген залалдың мөлшері 43 млн теңгеден астам соманы құрады".

Сот талап қоюды ішінара қанағаттандырды:

  • блогердің YouTube желісіндегі "Г" арнасында және Instagram әлеуметтік желісіндегі "V" парақшасында таратқан мәліметтері шындыққа сәйкес келмейді және "Т" ЖШС-нің іскерлік беделіне нұқсан келтіреді деп танылды;
  • журналист сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде өз есебінен аталған интернет-ресурстарда теріске шығару жариялау, сондай-ақ даулы жарияланымдар мен бейнематериалдардың үзінділерін жою міндеті жүктелді;
  • "Т" ЖШС-нің пайдасына журналистен 43 млн теңгеден астам залал, сондай-ақ сот шығындары өндірілді.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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