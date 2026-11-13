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Құқық

Павлодар облысында 15 жылқыны ұрлады деген күдікпен бір топ адам ұсталды

Жылқы, ұрлық, барымта, Павлодар облысы, Аққулы ауданы, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 19:53 Сурет: primeminister.kz
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Аққулы ауданында 15 бас жылқыны ұрлады деген күдікпен бірнеше ер адам анықталды. Күдіктілердің бірі уақытша ұстау изоляторына қамалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің мәліметінше, жылқылар иелерінің қарауынсыз жайылып жүрген жерінен ұрланған.

"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ күдіктілердің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде", – дейді Павлодар облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Жаслан Танжанов.

Полиция ауыл шаруашылығы жануарларының иелерін қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады. Атап айтқанда, малды қараусыз қалдырмай, жайылымдарды тұрақты бақылау, жануарларды сәйкестендіру құралдарын пайдалану және мүмкіндік болса, мал ұсталатын орындарға бейнебақылау камераларын орнату ұсынылады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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