Астанада автокөліктен ақша ұрлады деген күдікпен жас жігіт ұсталды
Тергеу мәліметінше, күдікті қызыл түсті Volkswagen Vento автокөлігінің салонына заңсыз кіріп, ішінде болған ақшалай қаражатты жасырын түрде иемденген.
Оқиға салдарынан көлік иесіне 200 мың теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген. Полицейлер жүргізген кешенді жедел іс-шаралар барысында күдіктінің жеке басы анықталып, ұсталды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.
Тергеу барысында ұсталған азаматтың елорда аумағында бұрын жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатысы болуы мүмкін екені де анықталды.
Бұл бағыттағы тексеру жұмыстары жалғасып жатыр. Астана қаласының полиция департаменті тұрғындарды жеке мүлкінің сақталуына мұқият қарауға шақырады. Көлік ішінде ақша, телефон, құжаттар және өзге де бағалы заттарды қалдырмаған жөн.
Сондай-ақ автокөліктен кеткен кезде оның есіктері мен терезелерінің толық жабылғанына көз жеткізу қажет. Полиция азаматтарға бөтеннің мүлкін жасырын жымқырудың заң бойынша қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.