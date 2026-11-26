Қазақстанда құрылыс салу және рұқсат беру тәртібі өзгерді
Енгізілген өзгерістерге сәйкес, құрылыс жобаларын іске асыру жер учаскесіне тиісті құқық болған жағдайда мынадай кезеңдер бойынша жүзеге асырылады:
- құрылыс жобаларын әзірлеуге қажетті бастапқы материалдарды алу (құрылыс жүргізуге арналған жер учаскесімен бірге бастапқы материалдар берілетін жағдайларды қоспағанда);
- нобайды (нобайлық жобаны) әзірлеу және келісу;
- жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және құрылыс жобаларына кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу;
- мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы мен қадағалауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастау туралы хабарлама жіберу және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу;
- салынған құрылыс нысанын қабылдау және пайдалануға беру.
Кодекстің 98-бабының 4-тармағында көзделген нысандарды салу, сондай-ақ қосымша жер учаскесін бөлуді (аумақты кеңейтуді) қажет етпейтін және қайта жаңартудан кейінгі биіктігі екі қабаттан аспайтын екі қабаттан жоғары емес жеке тұрғын үйлерді реконструкциялау нобайлық жоба негізінде жүзеге асырылады.
Алайда бұл талап сейсмикалық шағын аудандастыру карталарына, сондай-ақ сел, көшкін және қар көшкіні қаупі мен тәуекелі карталарына сәйкес сейсмикалық қауіптілігі жоғары аудандарда (аймақтарда) жүргізілетін құрылыс жұмыстарына қолданылмайды.
Мұндай жағдайларда құрылыс жобасын әзірлеу, оған сараптама жүргізу және құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастау туралы мемлекеттік органдарға хабарлама жіберу талап етілмейді.
"Құрылыс және реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау, нысаналы мақсатын өзгерту) жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдар беру" мемлекеттік қызметін астана, республикалық маңызы бар қалалар, аудандар және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары көрсетеді.
Мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған өтініш мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (АЦС ГГК) келіп түскен күні автоматты түрде тіркеледі. Егер өтініш қызмет көрсетушінің жұмыс күні аяқталуына екі сағат қалғанда түссе, оны қарау мерзімі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі.
Өтініш жұмыс уақытынан тыс, демалыс немесе мереке күндері берілсе, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі.
Қызмет көрсетуші өтініш тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Өтініште немесе ұсынылған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталса, олардың нысаны мен мазмұны талаптарға сәйкес келмесе немесе құжаттар топтамасы толық болмаса, қызмет көрсетуші өтінішті цифрлық күту парағы арқылы қабылдайды.
Бұл ретте өтініш берушіге анықталған кемшіліктерді жою үшін үш жұмыс күні беріледі. Бұл мерзім мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған жалпы мерзімге қосылмайды.
Егер өтініш беруші кемшіліктерді жойса, мемлекеттік қызмет алу үшін өтініш пен құжаттар қабылданған күн ретінде бастапқы өтініш берген күн есептеледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі анықталған кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта жалғасады.
Егер өтініш беруші белгіленген мерзімде кемшіліктерді жоймаса, қызмет көрсетуші өтініш пен құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Құжаттар толық болған жағдайда қызмет көрсетуші жоспарланған құрылыстың елді мекеннің бекітілген бас жоспарына, егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына немесе елді мекенді дамыту және құрылыс салу схемасына сәйкестігін тексереді.
Егер елді мекеннің бекітілген бас жоспары, егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы немесе оны дамыту және құрылыс салу схемасы болмаса, құрылысқа арналған бастапқы материалдарды беруге жол берілмейді.
Сонымен қатар қағидалар мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұруға негіз болатын жағдайлармен толықтырылды.
Қызмет көрсетуші мынадай жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұрады:
- азамат қайтыс болған (оның ішінде қайтыс болды деп жарияланған) немесе заңды тұлға қайта ұйымдастырылған не таратылған жағдайда, егер өтініш берушілердің тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктерді алу құқықтары құқықтық мирасқорлыққа жол берсе;
- азамат әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылса;
- мемлекеттік немесе әлеуметтік маңызы бар қызметті көрсету мемлекеттік органдарда немесе сот тәртібімен қаралып жатқан мәселелер шешілгенге дейін мүмкін болмаса;
- өтініште немесе ұсынылған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталса, құжаттар нысаны мен мазмұны бойынша талаптарға сәйкес келмесе немесе құжаттар топтамасы толық болмаса.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұру мерзімдері де белгіленді:
- Қағидалардың 24-1-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген жағдайларда – қайтыс болған адамның құқықтық мирасқоры анықталғанға немесе әрекетке қабілетсіз адамға қамқоршы тағайындалғанға дейін;
- 24-1-тармақтың 3-тармақшасында көзделген жағдайда – мемлекеттік органның ұстанымы анықталғанға немесе сот актісі заңды күшіне енгенге дейін;
- 24-1-тармақтың 4-тармақшасында көзделген жағдайда – мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы мерзіміне қосылмайтын үш жұмыс күніне тоқтатылады.
Өтініш беруші құжаттарды анықталған кемшіліктерді жойғаннан кейін, қызмет көрсету тоқтатылған мерзім ішінде қайта ұсына алады.
- Сондай-ақ өтініш берушінің өтініші бойынша немесе қызмет көрсетушінің бастамасымен еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде де мемлекеттік қызмет көрсету процесі тоқтатыла тұрады.
Мұндай жағдайларға төтенше жағдай енгізілуі, табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайдың туындау қаупі немесе оның орын алуы жатады.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін тоқтата тұру қызмет көрсетушінің тиісті шешімі туралы өтініш берушіге хабарлама жіберілген күннен басталады.
Ал қызмет көрсету мерзімі қызмет көрсетуші процесті қайта жалғастыру туралы шешім шығарған күннен бастап қайта есептеледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі, сондай-ақ оны реттейтін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган Бірыңғай байланыс орталығына, астана, республикалық маңызы бар қалалар, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына және мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдап, нәтижелерін беретін "электрондық үкімет" операторына жолдайды.
"Нобайлық жобаны келісу" мемлекеттік қызметін де астана, республикалық маңызы бар қалалар, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары көрсетеді.
Бұл қызмет бойынша өтініш мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде келіп түскен күні тіркеледі. Егер өтініш жұмыс күні аяқталуына екі сағат қалғанда берілсе, оны қарау мерзімі келесі жұмыс күнінен басталады.
Өтініш жұмыс уақытынан тыс, демалыс немесе мереке күндері берілген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі.
Өтініш пен оған қоса берілген нобайлық жоба тіркелгеннен кейін қызмет көрсетуші екі жұмыс күні ішінде құжаттардың толықтығын тексереді.
Егер өтініште немесе құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталса, олардың нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сәйкес келмесе немесе құжаттар топтамасы толық болмаса, өтініш цифрлық күту парағы арқылы қабылданады.
Өтініш берушіге кемшіліктерді жою үшін үш жұмыс күні беріледі. Бұл мерзім мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы уақытына қосылмайды.
Кемшіліктер жойылған жағдайда өтініш пен құжаттарды қабылдау күні ретінде бастапқы өтініш берілген күн есептеледі. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта жалғасады.
Егер кемшіліктер белгіленген мерзімде жойылмаса, қызмет көрсетуші өтініш пен құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Құжаттар толық болған жағдайда қызмет көрсетуші өтініш берушінің немесе ұсынылған материалдардың, құрылыс нысандарының, деректер мен мәліметтердің мемлекеттік қызмет көрсету талаптарына сәйкестігін қарайды.
Бұл қызмет бойынша да жоғарыда көрсетілген жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұру тәртібі енгізілді.
Елді мекендер мен елді мекендер арасындағы аумақтарды дамыту және құрылыс салу белгіленген тәртіппен бекітілген бас жоспарлар немесе елді мекендерді дамыту және құрылыс салу схемалары (оңайлатылған бас жоспар), сондай-ақ егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары негізінде жүзеге асырылады.
Бұйрық 2026 жылғы 26 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.