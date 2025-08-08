Путин Токаевқа Трамптың арнайы өкілімен жүргізілген келіссөздер туралы айтып берді
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті.
Әңгімелесу барысында екіжақты ынтымақтастықты дамытудың, бірлескен экономикалық жобаларды іске асырудың өзекті мәселелері талқыланды.
Владимир Путин таяуда Мәскеуде АҚШ Президентінің арнаулы өкілімен болған әңгіменің негізгі нәтижелері жөнінде мәлімет берді.
Алдағы жоғары деңгейде өтетін екіжақты форматтағы, сондай-ақ халықаралық іс-шаралар аясындағы кездесулер кестесі қарастырылды.
Бұған дейін Дональд Трамп Путин мен Уиткоффтың кездесуін "өте нәтижелі" деп атаған болатын. Оның айтуынша, белгілі бір прогреске қол жеткізілген.
"Осыдан кейін мен Еуропадағы кейбір одақтастарымызды хабардар еттім. Барлығы бұл соғысты тоқтату қажет екенін мойындайды және біз алдағы күндер мен апталарда осы бағытта жұмыс істейміз", – деді Дональд Трамп.
Ол сондай-ақ жақын арада Владимир Путинмен жеке кездесу өткізуі мүмкін екенін де атап өтті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript