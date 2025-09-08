Қазақстанда жаңа министрлік құрылады
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 8 қыркүйекте елде Жасанды интеллект министрлігі құрылатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Бұл туралы Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында айтты.
Оның айтуынша, жаңа министрлік жасанды интеллектті барлық салаға енгізуді реттеумен айналысады.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанды цифрлық мемлекетке айналдыру жоспарланғанын және Цифрлық кодексті қабылдауды жеделдету қажет екенін атап өтті.
