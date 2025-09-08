Саясаттанушы: Тоқаевтың Жолдауы стратегиялық және мобилизациялық сипатқа ие
Мемлекет басшысы өз Жолдауында цифрлық трансформация, аграрлық секторды күшейту, бір палаталы Парламентке көшу, сирек жер металдарын игеру және Қазақстанның халықаралық аренадағы рөлі туралы нақты міндеттер қойды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдаудағы осы негізгі басымдықтарына қалай баға берер едіңіз?
- Президент Тоқаевтың Жолдауы стратегиялық және мобилизациялық сипатқа ие, бұл қазіргі заманның қауіп-қатері мен тәуекелдеріне толықтай жауап береді. Ішкі белгілерді де байқауға болады. Біріншіден, цифрландыруға және жасанды интеллектке басымдық берілгені - жай технологиялық жаңару емес, қоғамды біріктіре әрі экономикалық өсім драйверіне айнала алатын жаңа ұлттық идея. Екіншіден, Тоқаев нақты уақыттық шеңберлерді белгіледі: негізгі міндеттерді жүзеге асыруға үш жыл берді. Бұл жай декларациялар емес, нақты нәтижелерге бағытталғанын көрсетеді. Үшіншіден, бар проблемалар қатты сынға алынған. Ол монополизмді, азық-түлік нарығындағы масқара жағдайларды, газ компанияларының артық санын атап көрсетті. Бұл оның бүгінде жағдайға көңілі толмайтындығын, шешуші реформаларға дайын екендігін білдіреді, ішкі белгілер осындай болып келеді.
Сыртқы белгілерге келсек, олар да байқалады. Біріншіден, технологиялық тәуелсіздікке және Жасанды интеллект министрлігін құруға бағытталған шара. Бұл қадам Қазақстанды шикізат экспорттаушы ғана емес, әлемдік аренада заманға сай, инновациялық ойыншы ретінде көрсетуге бағытталған. Екіншіден, көпвекторлы сыртқы саясатты балансында ұстауымен де ерекшеленеді.
БҰҰ аясында жаңадан айтылған бастамалар автономияны сақтап, шешім қабылдауда тәуелсіздік ұстанымын нығайтып, аймақтық көшбасшылық пен үлкен державалар арасында көпір болу рөлін күшейту ниетін бейнелейді.
Яғни, Тоқаевтың мысы прагматикалық шешімділік пен оптимизмнің үйлесімі ретінде айқындалады. Бұл — "ұйқыдан ояныңдар, әлем өзгеріп жатыр, біз оның авангарды болуға тиіспіз" деген шақыруы. Әлемге: "Қазақстанды тек мұнай бекетіндей көрмеңіздер, біз адамзатқа жол ашатын болашақ хабы боламыз” дегенді білдіреді. Бұл - жаһандық әкімшіліктерге білдірген тікелей сыны.
Президент елде қос палаталы емес, бір палаталы Парламент құруды ұсынды. Сіздің ойыңызша, мұндай жүйенің қандай артықшылықтары болуы мүмкін?
Менің пікірімше, бұл шешім сарапшылар қауымы арасында қызу талқылануға түрткі болады. Оны жақсы тенденция деп санаймын. Бұдан батылдық пен саяси ерік көрінеді. Бір палаталы парламентке өту артықшылықтары - жылдамдық пен концентрацияда. Мысалы, Сингапур мен Жаңа Зеландияның феноменальды экономикалық серпілісі көп жағдайда шешім қабылдаудың тиімділігі мен жылдамдығымен қамтамасыз етілді. Ел ауқымды реформалардың алдында тұрғанда парламенттің жұмысы кейде талқылау клубы емес, шабуыл тобы сияқты болуы мүмкін. Бірпалаталы жүйе заң қабылдауды жеделдетіп, палаталар арасындағы келісімге қажет процестер мен кедергілерді жояды. Бұл үлкен реформаларды жылдам жүзеге асыруда өте маңызды.
Сонымен қатар, жоғарғы палатаны жою үкімет шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді, бұл жалпы оңтайландыру тенденцияларына сай келеді.
Әрине, алаңдаушылықтар бар: сенаттық сүзгі болмаса, "көпшілік диктатурасына" айналуы мүмкін. Қазақстан осы жағдайда әлемдік үздік тәжірибені қабылдауы керек. Мысалы, парламент жанында тәуелсіз сарапшылар кеңестерін құрып, Конституциялық соттың рөлін күшейту арқылы тепе‑теңдікті сақтауы қажет. Бұл - тәуекел, бірақ реформа үшін салмақты әрі негізді тәуекел.
Жолдауда еліміздің толық цифрлық трансформациясы туралы айтылды. Қазақстан Еуразияда цифрландыру бойынша алдыңғы қатарға шыға ала ма? Бұл өңірге қандай пайда әкеледі?
- Меніңше, Қазақстанның Дубайдың табысын қайталауға бірегей мүмкіндігі бар, кішігірім эмираттан жаһандық технологиялар мен инновациялар хабына айналу тұрғысында. Бірақ, мұнда еуразиялық масштабты есепке алу қажет: цифрлық "Жібек жолын" елестетіңіз. Бұл ұшқыр түйе керуендері емес деректер ағыны, телемедицина, қашықтан оқыту, финтех шешімдері, бәрі Қазақстаннан бүкіл Орталық Азияға тарайды. Бұның арқасында, ең алдымен, өңірге мол пайда келеді: көршілер дайын, іске қосылған цифрлық шешімдерді алады, бұл өңірлік тұрақтылық пен инвестициялық тартымдылықты арттырады.
Ресей тұрғысынан Қазақстанның табысы қауіп емес – мүмкіндіктің өзі. Бұл еуразиялық интеграцияны жаңа, заманауи деңгейге көтеретін жоба болуы мүмкін. Газ және болаттың ортақ нарықтарының орнына ортақ цифрлық кеңістік келеді. Тоқаев айтқан шаралар, яғни Жасанды интеллект министрлігін вице‑премьер басқаратындығы, бұл мәселені ең жоғарғы басымдықты деңгейге көтеретін шешім. Цифрлық активтер қоры мен цифрлық ТНГ енгізу сияқты бастамалар цифрландырудың тек технологиялық емес, қаржылық аспектілерін де ескеріп отырғанын көрсетеді, бұл қазіргі әлемде аса маңызды.
- Мемлекет басшысы агроөнеркәсіпке басымдық беріп, азық-түлік өндірісін екі есеге арттыру міндетін атап өтті. Бұл Қазақстанның өңірлік азық-түлік қауіпсіздігі орталығы ретіндегі рөлін күшейтуге қаншалықты ықпал ете алады?
Аграрлық секторға назар аудару логикалық және стратегиялық тұрғыдан орынды. Қазақстанға үлкен егіншілік ресурстары мен суды тиімді пайдалануға мүмкіндік бар. Бірақ мәселе жай ғана астықты көп өндіруде емес. Мұнда Катар мен Сауд Арабиясы газ бен мұнай тұрғысынан ілгерлегенге ұқсас қызмет көрсету жайы — азық‑түлік қауіпсіздігін бүкіл өңірге қамтамасыз етушіге айналу жайы бар. Климаттық дағдарыстар мен пандемия логистикалық тізбектерді бұзып жатқан әлемде осындай тұрақты, технологиялық озық азық‑түлік жеткізуші қажет. Қазақстан Бразилия сияқты тағам импортерінен әлемдік деңгейдегі экспортерге айналу үлгісін қайталауға барлық мүмкіндікке ие. Бұл экономиканы ғана емес, Орталық Азияда Қазақстанның "жұмсақ күші" ретіндегі рөлін де нығайтады.
Президент аэрогеология мен сирек кездесетін металлдарды дамыту мәселесіне тоқталды. Осы бағыт елдің экономикалық өсімінің стратегиялық бағытына айнала ала ма?
- Бұл - экономикалық өсімнің жаңа стратегиялық бағыты ретінде нақты құндылық. Сирек металдар технологиялық секторлар үшін аса маңызды: жасыл энергетика, жел тасымалдау, электромобильдер, электроника, телекоммуникация, қорғаныс өнеркәсібі – бәрі осы металдарға тәуелді. Бұл — XXI ғасырға тән жаңа мұнай. Сирек жер металдарынсыз ешбір гаджет, электромобиль батареясы немесе ПВО жүйесі мүмкін емес. Осыған дейін Трамп бұл тақырыпты алға тартты, және ол әлемде резонанс тудырған болатын.
Қазір әлемдік нарықтың басым бөлігі Қытайдың бақылауында. Қазақстанның осы салада ірі ойыншыға айналуы геосаяси сенсация болмақ. Бұл экономикасын әртараптандырып, Батыс пен Шығысқа да өңделген өніммен қажетті серіктеске айналдырады. Бұл әлемдік алыптармен тең дәрежеде сөйлей алатын козыр. Бұл шынымен де аса маңызды қадам. Бірнеше өңдеу зауытын құру жоспары шикізаттық модельден шығуды білдіреді. Бұл жоғары қосылған құнды өнім жасауға және өз үлесіңізбен жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға мүмкіндік береді.
Жолдауда Қазақстанның халықаралық аренадағы рөлі мен әділетті әлемдік тәртіпті қалыптастыруға қосатын үлесі де сөз болды. Бүгінгі күрделі геосаяси жағдайда бұл әлеуетті қалай жүзеге асыруға болады деп есептейсіз?
- Қазақстан геосаяси турбуленттік артқан кезеңде көптеген негізгі билік merkezдерімен (Ресей, Қытай, Батыс, ТМД елдері, Глобалдық Оңтүстік мемлекеттері) тепе‑тең әрі сенімді қарым‑қатынастар орната алды. Бұл оны барлық тараптар үшін құнды серіктес әрі делдал етеді. Сонымен бірге, теңізге шығу мүмкіндігі жоқ елдердің көшбасшысы ретінде Қазақстан әділ халықаралық сауда және транзит ережелерін алға тартады, бұл кең аудиторияға үн тартқысы келетіні және өзінің позицияларын нығайтатыны туралы жағдай жасайды. Бұл қиын, бірақ алысқа бағдарланған стратегия.
Оны жүзеге асыру жолдары қандай?
- Біріншіден, көпжақты ынтымақтастықты алға жылжыту маңызды: әлемде ірі державалар келіспей жатқан кезде, делдалдарға сұраныс артуда (мысал ретінде БАӘ не Катар рөлі). Екіншіден, жасанды интеллект, этика және цифрлық құқық саласындағы бастамалар – Қазақстан әлемге әділ әрі теңгерімді стандарттарын ұсына алатын цифрлық алғашқы ел болуы мүмкін. Бұл – қауіпсіздікті және адам құқықтарын цифрлық дәуірде ескеретін билік, кең тараған әрі жағымды қабылданатын тәсіл. Үшіншіден, ортадағыларды біріктіру идеясы: полюстерден таңдамай, өз ережесін орнатқысы келетін елдерді өзіңе жанашыр ету. Жалпы, Тоқаевтың хаты – бұл Қазақстанның трансформациясына арналған амбициялық, бірақ реалистік жол картасы. Ол технологиялық және саяси реформаларды экономикалық-геосаяси шынайылықты прагматикалық түсініспен үйлестірген.
Егер бұл жоспарлар тұрақты түрде іске асырылса, Қазақстан тек егемендігін және экономикалық тұрақтылығын нығайтып қана қоймай, Орталық Азияда әрі Еуразиялық кеңістікте тұрақтылық орталығына айналу әлеуетіне ие.