Үкімет Жолдаудағы тапсырмаларды жедел орындауға ниетті

Фото: primeminister.kz
Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов 2025 жылғы 9 қыркүйекте Үкімет отырысын ашып, президент Жолдауында қойылған міндеттерді талқылады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Премьердің айтуынша, мемлекет басшысы Қазақстанды үш жыл ішінде толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыруды тапсырды.
"Бұл – еліміздің инновациялық дамуын жеделдетуге қуатты серпін, сондай-ақ Қазақстанның технологиялық прогрестегі болашағы үшін маңызды қадам. Сондықтан президент үш жылдың ішінде Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде стратегиялық міндет қойды", – деді Бектенов.
Оның пікірінше, кең көлемді цифрландыру мен жасанды интеллект технологияларын белсенді енгізу заманауи мемлекеттік басқару жүйесін құруға мүмкіндік береді.
"Мемлекеттік жүйеге цифрлық тәсіл қолдану, Мемлекет басшысы атап өткендей, оның ашықтығын, тиімділігін және адамға бағдарлануын еселеп арттырады. Жаппай цифрландыру экономиканың әртараптандырылуымен қатар оның жаңғыруын қамтамасыз етіп, Қазақстанның жаһандық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін күшейтеді. Үкімет Жолдауда қойылған міндеттерді жедел орындауға шоғырланған", – деп қосты премьер.
Айта кетейік, 2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдау жасаған еді. Президент тапсырмасына сәйкес, Қазақстанда Реттеуші интеллект орталығы құрылатын болады.
