Саясат

Тоқаевтың Нью-Йорктегі жұмыс сапары басталды

Тоқаев, Нью-Йорк, жұмыс сапары , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 19:16 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йорктегі жұмыс сапары басталды. Бұл туралы 2025 жылы 21 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық 80-ші сессиясы аясындағы Жалпы дебатта сөз сөйлейді.

Президент бірқатар мемлекет басшыларымен және халықаралық ұйым жетекшілерімен келіссөз жүргізуді жоспарлап отыр.

Сондай-ақ сапар аясында трансұлттық компаниялардың өкілдерімен екіжақты және "дөңгелек үстел" форматында кездесулер ұйымдастырылып, Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері кеңінен таныстырылады.

Айта кетсек, Қасым-Жомарт Тоқаев  2025 жылғы 8 қыркүйектегі Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Нью-Йоркке жұмыс сапары жоспарланып отырғанын айтқан болатын.

Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
19:43, Бүгін
Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
Алматылықтарға бір мезетте жер сілкінісі туралы хабарлама не үшін жіберілді
18:12, Бүгін
Алматылықтарға бір мезетте жер сілкінісі туралы хабарлама не үшін жіберілді
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионына да Олимпиада жолдамасы бұйырмады
17:12, Бүгін
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионына да Олимпиада жолдамасы бұйырмады
