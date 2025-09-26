#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы Қазақстанның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты

Мемлекет басшысы Қазақстанның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты

Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 26 қыркүйекте Ержан Ашықбаевты АҚШ-тағы елші қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 26 қыркүйекте Ержан Ашықбаевты АҚШ-тағы елші қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда жазды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ашықбаев Ержан Ниғматуллаұлы Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметінен босатылды", – делінген хабарламада.

Ержан Ашықбаев 2021 жылғы сәуірден бастап ҚР-ның АҚШ-тағы елшісі болып қызмет атқарып келді.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы 26 қыркүйекте сыртқы істер министрін де ауыстырды. Жаңа министр болып Ермек Қошербаев тағайындалды. Ал бұрынғы СІМ басшысы Мұрат Нұртілеу Президенттің көмекшісі қызметіне кірісті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
