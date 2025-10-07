Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті 2025 жылдың 7 қазанында Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді туған күнімен құттықтап, Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық серіктестікті, тату көршілік және одақтастық қатынастарды нығайтуға айтарлықтай үлес қосқанын атап өтті.
Әңгімелесу барысында мемлекеттер басшылары екі елдің сан қырлы ынтымақтастығының өзекті мәселелерін талқылады.
Тараптар бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген келісімдерді жүзеге асырудың нақты аспектілеріне баса мән берді.
