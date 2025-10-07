Түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің қорытындысы бойынша қандай құжатқа қол қойылды
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысқан Әзірбайжандағы Түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің қорытындысы бойынша Габала декларациясына қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осы сәтті сипаттайтын видео 2025 жылғы 7 қазанда Ақорданың Telegram-дағы арнасында жарияланды.
"Түркі мемлекеттері ұйымы ХІІ саммитінің қорытындысы бойынша Габала декларациясына қол қойылды", делінген хабарламада.
Бұған дейін Қазақстан президенті ТМҰ-ның XII саммитінде сөйлеген сөзінде ұйым шеңберінде киберқауіпсіздік жөніндегі кеңес құруды ұсынған болатын. Сондай-ақ ол Қазақстан "Түркітілдес мемлекеттер ұйымы +" форматын құру идеясын қолдайтынын мәлімдеді.
