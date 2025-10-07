#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Саясат

Түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің қорытындысы бойынша қандай құжатқа қол қойылды

Түркі мемлекеттері ұйымы саммиті, қорытындысы, Габала декларациясы, қол қою, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 17:00 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысқан Әзірбайжандағы Түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің қорытындысы бойынша Габала декларациясына қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы сәтті сипаттайтын видео 2025 жылғы 7 қазанда Ақорданың Telegram-дағы арнасында жарияланды. 

"Түркі мемлекеттері ұйымы ХІІ саммитінің қорытындысы бойынша Габала декларациясына қол қойылды", делінген хабарламада.

Бұған дейін Қазақстан президенті ТМҰ-ның XII саммитінде сөйлеген сөзінде ұйым шеңберінде киберқауіпсіздік жөніндегі кеңес құруды ұсынған болатын. Сондай-ақ ол Қазақстан "Түркітілдес мемлекеттер ұйымы +" форматын құру идеясын қолдайтынын мәлімдеді

Оқи отырыңыз
Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде қол қойылған құжаттардың тізімі жарияланды
14:21, 06 қараша 2024
Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде қол қойылған құжаттардың тізімі жарияланды
Түркі мемлекеттері ұйымының 10-саммиті аясында қандай құжаттарға қол қойылды
14:47, 03 қараша 2023
Түркі мемлекеттері ұйымының 10-саммиті аясында қандай құжаттарға қол қойылды
Тоқаев Түркі мемлекеттері басшыларын Түркістанға шақырды
18:05, 16 наурыз 2023
Тоқаев Түркі мемлекеттері басшыларын Түркістанға шақырды
