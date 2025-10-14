#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Бір палаталы парламентке өту халықаралық үрдіске толық сай келеді – Мемлекет басшысы

Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында сөз сөйледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 12:15 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елде жүргізіліп жатқан реформалар аясында бір палаталы парламентке көшу бастамасына тоқталып, бұл қадамның халықаралық тәжірибеге толық сәйкес келетінін мәлімдеді.

Бұл туралы президент 2025 жылдың 14 қазанында өткен парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының бірінші отырысында айтты.

"Елімізде түрлі бағытта ауқымды өзгерістер жүзеге асырылып жатыр. Біз бірлесе отырып саяси және әлеуметтік-экономикалық реформаларды жалғастыруымыз қажет. Алға жылжымай, бір орында тұрып қалуға болмайды", – деді Мемлекет басшысы.

Президенттің айтуынша, Қазақстанды жаңғырту процесі "Күшті Президент – ықпалды парламент – есеп беретін үкімет" қағидаты бойынша жалғасын табуы тиіс.

"Бір палаталы парламентке көшу халықаралық үрдіске сай келеді. Қазір әлем елдерінің үштен екісі осындай жүйемен жұмыс істейді. Біз үшін ең маңыздысы – ортақ ұстаным мен байыпты көзқарас. Барлық ұсыныс пен пікір мұқият зерттеліп, жан-жақты қаралады", – деп атап өтті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы бұл бастаманы инновациялық саяси шешім деп атап, қоғамда қызу пікірталас жүріп жатқанын жеткізді.

"Қазір ел ішінде және әлеуметтік желілерде түрлі пікір айтылуда. Көпшілік бұл бастаманы пісіп-жетілген мәселе деп санайды. Тіпті, кейбіреулер референдум өткізудің қажеті жоқ дейді. Ал енді бір топ бұл реформаны созбай, тезірек жүзеге асыру керек деген пікірде. Бірақ бұл – еліміздің тағдырын айқындайтын мәселе. Сондықтан асығыстыққа жол беруге болмайды", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, парламенттік реформа – күрделі әрі жауапты үдеріс, сондықтан ол кең ауқымды қоғамдық талқылаудан кейін ғана қабылдануы тиіс.

"Қазақстан – халық үніне құлақ асатын, Әділетті мемлекет. Бұл – біздің өзгермейтін ұстанымымыз", – деп түйіндеді Мемлекет басшысы.
Оқи отырыңыз
