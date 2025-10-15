Қасым-Жомарт Тоқаев Президент әкімшілігінде екі бөлім меңгерушісін тағайындады
Ақорданың хабарлауынша, Нұрлан Байбазаров Мемлекет басшысының өкімімен Президент әкімшілігінің инвестициялар және сауда бөлімі меңгерушісі болып тағайындалды.
Сурет: primeminister.kz
Нұрлан Байбазаров 1975 жылы дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған, мамандығы – экономист. Әр жылдары Қаржы министрлігінде және Ұлттық экономика министрлігінде қызмет атқарған. Бұған дейін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ мен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ басқарма төрағасы болды. 2024 жылдың ақпанында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі болып тағайындалып, сол жылдың желтоқсанында бұл қызметтен босатылған.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Жандос Иманалиев Президент әкімшілігінің сыртқы саясат бөлімі меңгерушісі қызметіне тағайындалды.
Жандос Иманалиев 2021 жылы Президенттік жастар кадр резервіне енгізілген. 2023 жылы Президент әкімшілігінде қызмет атқарған.
Сурет: primeminister.kz
