#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Президент әкімшілігінде екі бөлім меңгерушісін тағайындады

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 14:35 Фото: Zakon.kz
15 қазан 2025 жылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент әкімшілігінде бірқатар кадрлық тағайындаулар жасады, деп хабарлайды Zakon.kz Ақорда баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ақорданың хабарлауынша, Нұрлан Байбазаров Мемлекет басшысының өкімімен Президент әкімшілігінің инвестициялар және сауда бөлімі меңгерушісі болып тағайындалды.

Сурет: primeminister.kz

Нұрлан Байбазаров 1975 жылы дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған, мамандығы – экономист. Әр жылдары Қаржы министрлігінде және Ұлттық экономика министрлігінде қызмет атқарған. Бұған дейін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ мен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ басқарма төрағасы болды. 2024 жылдың ақпанында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі болып тағайындалып, сол жылдың желтоқсанында бұл қызметтен босатылған.

Сондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Жандос Иманалиев Президент әкімшілігінің сыртқы саясат бөлімі меңгерушісі қызметіне тағайындалды.

Жандос Иманалиев 2021 жылы Президенттік жастар кадр резервіне енгізілген. 2023 жылы Президент әкімшілігінде қызмет атқарған.ылған.

Сурет: primeminister.kz

Жандос Иманалиев 2021 жылы Президенттік жастар кадр резервіне енгізілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев Армениямен арадағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы заңға қол қойды
17:05, Бүгін
Тоқаев Армениямен арадағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы заңға қол қойды
Тоқаев Президент Әкімшілігінің екі бөлімінің басшыларын тағайындады
09:02, 01 тамыз 2024
Тоқаев Президент Әкімшілігінің екі бөлімінің басшыларын тағайындады
Президент әкімшілігінде кадрлық тағайындаулар болды
16:24, 01 қыркүйек 2023
Президент әкімшілігінде кадрлық тағайындаулар болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: