Үкіметтік емес ұйымды мемлекет сенімді серіктес деп атауға толық негіз бар – Мемлекет басшысы
Іс-шараға 700-ден астам делегат қатысты. Олардың қатарында Парламент депутаттары, мемлекеттік органдар мен дипломатиялық корпус өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес қауымдастығы және отандық әрі халықаралық сарапшылар бар. Форумға сондай-ақ 38 шетелдік қатысушы келді, оның ішінде 19 елшіліктің және 10 халықаралық ұйымның өкілдері, алты елден делегаттар қатысты.
Пленарлық отырыс Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау сөзімен ашылды. Мемлекет басшысының үндеуін оның көмекшісі Арман Қырықбаев оқып берді.
Сурет: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі
"Бүгінде елімізде 18 мыңнан астам үкіметтік емес ұйым жұмыс істейді. Оларды мемлекеттің сенімді серіктестері деп атауға толық негіз бар. Сіздер елдегі бірлік пен келісімді нығайтуға, "Адал азамат", "Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан" қағидаттарын жүзеге асыруға белсенді үлес қосып келесіздер. Соңғы бес жылда әлеуметтік тапсырысқа бөлінетін қаржы көлемі екі есеге жуық артты. Бұл қаражат игі бастамаларды жүзеге асыруға, мұқтаж жандар мен жастарды қолдауға бағытталуда. Осындай өзара тиімді серіктестік одан әрі дамитынына сенімдімін", – делінген Президенттің құттықтау хатында.
Сурет: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі
Форум барысында ҮЕҰ өкілдері тұрақты даму, экология, цифрландыру, инклюзия және жастар бастамаларын қолдау тақырыптарында баяндама жасап, нақты ұсыныстарын ұсынды. Қатысушылардың пікірінше, мемлекет, бизнес және азаматтық қоғам арасындағы тиімді әріптестік – Әділетті және тұрақты Қазақстанды қалыптастырудың басты шарты.
ҚР мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева форум делегаттарына алғысын білдіріп, айтылған идеялар қоғамда сенім, әлеуметтік жауапкершілік және ашық диалогты нығайтуға ықпал ететініне сенім білдірді.
Сурет: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі
"Президент Жолдауында айтылған Парламент реформасы – елдің саяси жаңғыруындағы маңызды кезең. Бұл өзгерістер заң шығару мәдениетін жетілдіріп, мемлекеттік шешім қабылдау үдерісін ашық әрі әділ етеді. Осы реформаны кеңінен талқылауға азаматтық қоғам өкілдері белсенді атсалысады деп сенемін", – деді министр.
Соңғы бес жылда Азаматтық форумның ұсынымдары негізінде Қазақстанда "Азаматтық қоғамды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы", "Қоғамдық бақылау туралы" заң, сондай-ақ онлайн-петициялар институты енгізілді. Сонымен қатар қоғамдық кеңестердің қызметі, бейбіт жиналыстар, волонтерлік пен қайырымдылық, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және гранттық қаржыландыру салаларында да бірқатар өзгерістер жасалды.
Сурет: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі
Республикалық форум алдында еліміздің барлық өңірлерінде 20 аймақтық кездесу өтіп, оған 3 мыңнан астам ҮЕҰ өкілдері қатысты. Нәтижесінде 200-ден астам ұсыныс дайындалған.
Бұған дейін, 15 қазанда Астанада өткен IV Республикалық қоғамдық кеңестер мәжілісі XII Азаматтық форум аясында ұйымдастырылған болатын. Жиында министр Аида Балаева азаматтармен кері байланысты күшейту қажеттігін атап өтті.