Ақорда Қазақстан президентінің АҚШ-қа сапары туралы бейнеролик жариялады
Қазақстан Президентінің баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылғы 7 қарашада, Zakon.kz хабарлауынша, Америка Құрама Штаттарынан түсірілген қызықты бейнероликті ұсынды.
Видео Ақорданың Instagram парақшасында жарияланған.
Шамамен екі минутқа созылатын роликте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 5–6 қараша күндері АҚШ-қа жасаған ресми сапарының сәттері көрсетілген: Вашингтонға келу сәті, Дональд Трамппен кездесуі және С5+1 форматындағы саммитке қатысуы.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның "күш клубына" қосылғанын мәлімдеген болатын.
