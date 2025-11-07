#Халық заңгері
Саясат

Ақорда Қазақстан президентінің АҚШ-қа сапары туралы бейнеролик жариялады

Ақорда Тоқаевтың АҚШ-қа сапары туралы бейнеролик жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 13:27 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президентінің баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылғы 7 қарашада, Zakon.kz хабарлауынша, Америка Құрама Штаттарынан түсірілген қызықты бейнероликті ұсынды.

Видео Ақорданың Instagram парақшасында жарияланған.

Шамамен екі минутқа созылатын роликте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 5–6 қараша күндері АҚШ-қа жасаған ресми сапарының сәттері көрсетілген: Вашингтонға келу сәті, Дональд Трамппен кездесуі және С5+1 форматындағы саммитке қатысуы.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның "күш клубына" қосылғанын мәлімдеген болатын.

