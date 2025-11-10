#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Саясат

Денис Мантуров "Достық" орденімен марапатталды

Денис Мантуров «Достық» орденімен марапатталды Қазақстан Президенті Денис Мантуровты екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және мәдени байланыстарды дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады. Марапаттау рәсімі Қазақстан мен Ресей арасындағы өзара сенім мен ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған маңызды қадам ретінде бағаланды., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 12:39 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Денис Мантуровты екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, қосқан елеулі үлесі үшін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпаратты 225 жылдың 10 қарашасында Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

Ресми ақпаратқа сүйенсек, Қазақстан Президенті Денис Мантуровты екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және мәдени байланыстарды дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.

Марапаттау рәсімі Қазақстан мен Ресей арасындағы өзара сенім мен ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған маңызды қадам ретінде бағаланды.

Сурет: akorda.kz

Еске сала кетейік, бұған дейін кездесу барысында Қазақстан Президентінің Мәскеуге жасайтын мемлекеттік сапары аясында қаралатын көпжоспарлы ынтымақтастықтың негізгі бағыттары талқыланды.

Мемлекет басшысы алдағы сапарға ерекше мән беретінін және келіссөздердің сәтті өтетініне сенімді екенін атап өтті.

  • Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел үкіметтерінің үйлесімді жұмысының арқасында Ресейдің Қазақстанның негізгі сауда-экономикалық серіктестерінің бірі болып қала беретінін айтты.
  • Президент Владимир Путинмен екіжақты тауар айналымын жақын арада 30 млрд долларға дейін арттыру жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілгенін еске салды.
  • Ресей Қазақстан экономикасына салған жетекші инвесторлардың бірі екенін, өткен жылы жалпы инвестиция көлемі 4 млрд долларға жеткенін атап өтті.
  • Қазақстанда көптеген ресейлік компанияның жемісті жұмыс істеп жатқаны екі ел арасындағы өзара сенімнің жоғары деңгейін көрсететінін айтты.

Денис Мантуров өз кезегінде қонақжайлық көрсеткені үшін алғыс білдіріп, ресейлік тараптың екіжақты байланыстарды әрі қарай кеңейтуге дайын екенін растады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев WADA президенті Витольд Баньканы "Достық" орденімен марапаттады
12:30, 15 қазан 2025
Тоқаев WADA президенті Витольд Баньканы "Достық" орденімен марапаттады
Мемлекет басшысы Италия президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
14:20, 29 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Италия президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Тоқаев Тәжікстан президентін "Алтын Қыран" орденімен марапаттады
13:50, 04 мамыр 2023
Тоқаев Тәжікстан президентін "Алтын Қыран" орденімен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: