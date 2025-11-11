Алматыда тұрғын үй аудандарындағы жарықтандыру мен қоғамдық кеңістікті дамыту жалғасуда
Алғаш таныстырылған жоба – Шұғыла шағынауданындағы "Арбат – Ұлықбек" жаңа жүргіншілер аймағы. Бұл жоба көркейтуге арналған бюджеттік бағдарламалар (ХҚБ) аясында іске асырылып, тұрғындарға қолайлы әрі қауіпсіз қоғамдық кеңістік жасауға бағытталған.
Жобаның негізгі сипаттамалары:
- Аймақ ұзындығы – 370 метр
- Жүргінші жолдары (2 мың куб. м) және велосипед жолақтары (1200 куб. м)
- Балалар ойын алаңы, баскетбол алаңы, воркаут-аймақ, шағын амфитеатр
- Шағын сәулеттік формалар, көше жиһазы, автоматты суару жүйесі, жарықтандыру элементтері
- Көгалдандыру: 200 ірі ағаш, 4500 бұта
- Қосымша: 30 орындық, 30 қоқыс жәшігі, 28 шағын сәулеттік форма
Қала әкімі осындай жергілікті қоғамдық кеңістіктерді дамыту маңызды екенін атап өтті:
"Мұндай аумақтар тұрғындар үшін демалыс пен серуен, кездесу мен қарым-қатынастың жайлы әрі қауіпсіз ортасын қалыптастырады. Біз қаланың әр ауданын кезең-кезеңімен көркейтуді жалғастырамыз", – деді Дархан Сатыбалды.
Келесі нысан – Шұғыла тұрғын үй кешеніндегі сәулеттік-декоративтік жарықтандыру. Бұл жұмыстар қасбеттерді жарықтандыру бағдарламасы аясында жүргізілген. Сонымен қатар, Алатау және Сабденов көшелері бойындағы тоғыз тұрғын үй жарықтандырылды. Қолданылған энергия үнемдейтін заманауи жабдықтар қасбеттер мен аула аумақтарын біркелкі жарықтандыруға мүмкіндік береді, бұл түнгі қауіпсіздікті арттырып, жаңа тұрғын аудандардың эстетикалық келбетін жақсартады.
Сапар соңында қала әкімі Райымбек даңғылы бойындағы "Нұрлы Дала" тұрғын үй кешенінде болды. Мұнда қасбеттік жарықтандыру толық аяқталған, сегіз тұрғын үйді қамтиды, электр қуатын үнемдейтін және жүйелердің ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін тиімді технологиялар қолданылған.
Дархан Сатыбалды қалалық кеңістіктің эстетикасы тұрғындардың жайлылығының маңызды құрамдас бөлігі екенін атап өтті:
"Біз инженерлік инфрақұрылыммен қатар, аудандардың сыртқы келбетіне де назар аударамыз. Қасбеттік жарықтандыру қаланы заманауи етеді және кешкі Алматыны жандандырады".
Аралау барысында қала әкімі аудандарды кешенді көркейтуді жалғастыруды, жобалардың сапасы мен мерзімін қамтамасыз етуді, сондай-ақ жарықтандыру жүйелерінің техникалық жағдайына бақылауды күшейтуді тапсырды.