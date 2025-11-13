#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Саясат

Қазақстан Мароккомен қылмыскерлерді ұстап беру туралы келісімді ратификациялады

Қол қойды, Тоқаев, Қазақстан, Марокко, ұсталған қылмыскерлер, беру , келісім, ратификациялау, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 20:03 Сурет: Zakon.kz
2025 жылы 13 қарашада Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы ұстап беру туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына қол қойды.

Айта кетсек, аталған келісімдерді ратификациялау Қазақстан немесе Марокко аумағында сот төрелігінен жасырынған адамдарды жауапкершілікке тартуды қамтамасыз етуге, екі ел азаматтарының құқықтарын қорғау кепілдіктерін нығайтуға, қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы шарттық-құқықтық базаны толықтыруға, сондай-ақ, қылмысқа қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықтың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Құжаттардың негізгі мақсаттарының бірі Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігінің құзыретті органдары арасындағы қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе сот үкімін орындау үшін Тараптардың аумақтарында анықталған адамдарды экстрадициялау мәселелері бойынша қатынастарды реттеуге бағытталған.

"Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді ратификациялау туралы" заңның нормаларына сәйкес, сотталған адамда Үкім шығарушы мемлекеттің азаматтығы болса, сондай-ақ Тараптардың бірінің заңнамасына сәйкес үкімнің күші жойылса, онда сотталған адамды беруден бас тартылады.

Бұдан бөлек, келісімде рақымшылық немесе кешірім жасау актісін қолдануға қатысты нормалар регламенттелген және үшінші тарап берген сотталған адамның өз аумағы арқылы транзит мәселелері қарастырылған. Осы орайда "Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы ұстап беру туралы келісімді ратификациялау туралы" заңда уағдаласушы мемлекеттердің өз азаматтарын ұстап беруі көзделмегенін атап өткен жөн.

Бұған дейін ертең, 2025 жылғы 14 қарашада Астанада Қасым-Жомарт Тоқаев егіншілік саласының қызметкерлерінің екінші форумына қатысатыны хабарланған. Форум барысында аграрлық секторды дамыту мәселелері қарастырылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шыдамсыз қазақстандық әйел ұшақтың төтенше шығу есігін ашып, қомақты айыппұл арқалады
21:48, Бүгін
Шыдамсыз қазақстандық әйел ұшақтың төтенше шығу есігін ашып, қомақты айыппұл арқалады
Қазақстан мен Қасиетті Тақ Өзара қатынастар туралы келісімді ратификациялады
20:42, 14 маусым 2023
Қазақстан мен Қасиетті Тақ Өзара қатынастар туралы келісімді ратификациялады
Қазақстан Президенті БАӘ-мен инвестицияларды қорғау туралы келісімді ратификациялады
16:39, 28 желтоқсан 2022
Қазақстан Президенті БАӘ-мен инвестицияларды қорғау туралы келісімді ратификациялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: