Ақорда 14–19 қарашадағы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жоспарларын жариялады

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
Ақорда баспасөз қызметі Мәскеуден оралғаннан кейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жоспарлары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, 2025 жылғы 14 қарашада Астанада Қасым-Жомарт Тоқаев егіншілік саласының қызметкерлерінің екінші форумына қатысады. Форум барысында аграрлық секторды дамыту мәселелері қарастырылады.

14–15 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барады. Сапар бағдарламасына мемлекет басшыларының жеке кездесулері және Қазақстан мен Өзбекстанның Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысу кіреді.

16 қарашада Қазақстан Президенті Ташкентте өтетін Орталық Азия мемлекеттері мен Әзербайжан басшыларының VII Кеңесші кездесуіне қатысады.

"17–19 қарашада Астанада Эстония Президенті Алар Карис мемлекеттік сапармен болады", – делінген ресми хабарламада.

Ақордада жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді, олардың барысында екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективалары талқыланады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
