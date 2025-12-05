#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы: Қазақстанда жасанды интеллектіні енгізу ЖІӨ-ге 20 млрд долларға дейін кіріс әкелуі мүмкін

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 14:06 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев цифрландыру мен жасанды интеллектіні кеңінен енгізу Қазақстан экономикасының жаңа мүмкіндіктерін аша алатынын айтты. Бұл туралы ол бизнес өкілдерімен жүздесу барысында мәлімдеді.

Мемлекет басшысы мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынасты заманға сай жаңғырту қажеттігін атап өтті.

"Мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасын өзгерту керек. Бұл істе жаппай цифрландыру және жасанды интеллект технологиясын тиімді қолданған жөн", – деді Президент.

Тоқаевтың айтуынша, жасанды интеллекттің дамуы әлемдік экономиканы түбегейлі өзгертіп жатыр. Сарапшылар 2030 жылға қарай жасанды интеллект әлемдік ішкі жалпы өнімге 17–26 триллион доллар пайда әкеліп, 78 млн жаңа жұмыс орны құрылуы мүмкін екенін болжайды.

Қазақстан үшін де бұл бағыт ауқымды экономикалық тиімділік бере алады.

"Қазақстан жағдайында цифрландыру мен жасанды интеллектіні енгізу ішкі жалпы өнімге 14 млрд доллардан 20 млрд долларға дейін кіріс әкелуі мүмкін. Осындай болжам бар. Бірақ шын мәнінде қалай боларын өмір көрсетеді", – деді Мемлекет басшысы.

Президент жаңа технологиялар ұсынатын мүмкіндіктерді барынша тиімді пайдаланудың маңызын атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстан президенті: Кәсіпкерлерді қолдау үшін ыңғайлы цифрлық экожүйе қалыптастыру қажет
14:08, Бүгін
14:08, Бүгін
Қазақстан президенті: Кәсіпкерлерді қолдау үшін ыңғайлы цифрлық экожүйе қалыптастыру қажет
Мемлекет басшысы Қазақстанда жасанды интеллектіді дамытуға қатысты маңызды міндетті атады
13:44, 01 қазан 2025
13:44, 01 қазан 2025
Мемлекет басшысы Қазақстанда жасанды интеллектіні дамытуға қатысты маңызды міндетті атады
Мемлекет басшысы жасанды интеллект саласына маманданған зерттеу университетін ашуды тапсырды
14:01, 01 қазан 2025
14:01, 01 қазан 2025
Мемлекет басшысы жасанды интеллект саласына маманданған зерттеу университетін ашуды тапсырды
