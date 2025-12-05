#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Саясат

Президент әлемдегі тікелей шетелдік инвестиция нөпірінің күрт төмендеуінің басты себептерін атады

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 14:10 Фото: pixabay
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаһандық инвестициялық ахуалға тоқталып, әлем бойынша тікелей шетелдік инвестициялар көлемінің айтарлықтай қысқарғанын атап өтті.
"Мен Жолдауда жаңа инвестициялық кезеңді бастау қажеттігін айттым. Қазір әлемде нарық пен капитал үшін бәсеке күшейіп барады", – деді Мемлекет басшысы.

БҰҰ-ның Сауда және даму жөніндегі конференциясы (ЮНКТАД) келтірген деректерге сүйенсек, 2024 жылы әлемдік нақты секторға бағытталған тікелей шетелдік инвестициялар 11 пайызға төмендеп, 1,5 триллион долларға дейін қысқарған.

Президенттің айтуынша, бұл – жаһандық инвестициялардың екінші жыл қатарынан құлдырауы. Оның негізгі себептері ретінде үдей түскен геосаяси шиеленіс пен халықаралық жеткізу тізбектерінің бұзылуы аталды.

"Сондықтан еліміздегі іскерлік ортаны жақсартуымыз керек. Бұл – Үкіметтің алдында тұрған аса маңызды міндет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Биыл кәсіпкерлерге 2 трлн теңгеге жуық қолдау көрсетілді - президент
14:14, Бүгін
Биыл кәсіпкерлерге 2 трлн теңгеге жуық қолдау көрсетілді - президент
Президент өз жолдауында атқарылған жұмыстарды атады
11:16, 01 қыркүйек 2023
Президент өз жолдауында атқарылған жұмыстарды атады
Тоқаев: Бір палаталы Парламент партиялардың институционалдық негізін нығайтады
13:36, 24 қазан 2025
Тоқаев: Бір палаталы Парламент партиялардың институционалдық негізін нығайтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: