Саясат

Тоқаев: Бір палаталы Парламент партиялардың институционалдық негізін нығайтады

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 13:36 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі саяси реформалар мен сайлау жүйесін жетілдіру мәселелеріне тоқталып, соңғы жылдары Қазақстанда тікелей сайлау институты айтарлықтай кеңейгенін атап өтті.

Президенттің айтуынша, еліміздің саяси бағыты мен қабылданып жатқан шешімдер ұзақ мерзімді ұлттық мүдделер мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

"Саяси бағдарымыз бен қабылдаған нақты шешімдеріміз ұлтымыздың ұзақ мерзімді мүддесі мен мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау, елді дамыту қағидаттарын көздейді. Мұны берік ұстанамыз", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы Жолдауында бір палаталы Парламентті пропорционалды сайлау жүйесі арқылы жасақтау қажеттігін атап өтті. Оның айтуынша, мұндай тәсіл партиялардың институционалдық негізін күшейтіп, олардың сайлаушылармен тұрақты байланысын қамтамасыз етеді.

"Бір палаталы Парламентті тек партиялық тізім бойынша қалыптастыру партиялардың институционалдық негізін нығайтуға септігін тигізеді. Бұл мемлекеттілігімізге пайда әкеледі. Бұл ешқандай кері кету немесе демократиялық қағидаттардан бас тарту емес. Ел қамын ойлап, саяси тұрғыдан салмақтап осындай ұйғарымға келдім", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, аймақтық деңгейдегі билік пен халық арасындағы байланыс барған сайын нығайып келеді.

"Аймақтық деңгейде азаматтар билікпен тікелей әрі тұрақты қарым-қатынас жасайды. Сондықтан жергілікті мәслихаттар мен әкімдіктер белсенді жұмыс істеп, елдің мұң-мұқтажын шешуде маңызды рөл атқаратынын көрсетуге тиіс", – деді ол.

Президент соңғы жылдары елімізде тікелей сайлау институтының дамуы қарқын алғанын ерекше атап өтті.

"Соңғы жылдары тікелей сайлау институтын айтарлықтай кеңейттік. Әуелі ауыл әкімдерін сайлауды енгіздік, кейін ол аудан, содан соң облыстық маңызы бар қала басшыларын сайлауға ұласты. Сол себепті Қазақстанда ай сайын түрлі электоралды науқан жүріп жатады. Бұл – біздің өңірдегі бірегей саяси тәжірибе", – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Президент реформалардың мақсатқа сай жүзеге асуын үнемі бақылауда ұстап, қажет болған жағдайда тиісті шаралар қабылдау қажеттігін айтты.

"Баршамыз осынау істің мақсатқа сай орындалуын бақылап, егер оның жағымсыз салдары болса, шара қабылдау қажет. Реформалар – табиғи үдеріс, мұнда артық консерватизмге орын жоқ", – деді Тоқаев.

Сөз соңында Қасым-Жомарт Тоқаев жергілікті мәслихаттар сайлауында мажоритарлық жүйені сақтап қалу қажеттігін жеткізді.

"Жергілікті мәслихаттарды сайлауда мажоритарлық жүйені сақтау керек деп санаймын", – деді Президент.
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
