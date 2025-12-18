#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Саясат

Мемлекет басшысы Жапония Императорының сарайына келді

Мемлекет басшысы Жапония Императорының сарайына келді Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды. 18.12.2025 08:20 Сурет: akorda.kz
18 желтоқсанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияның Императорлық сарайына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысын Жапония Императоры Нарухито қарсы алды. Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Сурет: akorda.kz

Айта кетейік, 17 желтоқсанда Токио қаласындағы Ханэда халықаралық әуежайында Қазақстан Президентін Жапонияның Сыртқы істер жөніндегі мемлекеттік министрі Аяно Кунимицу қарсы алған болатын. Бұған дейін Қазақстан Президентінің Жапонияға сапары барысында жалпы құны 3,7 млрд АҚШ долларынан асатын келісімдерге қол қойылатыны белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
