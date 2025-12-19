#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Саясат

Президент Токионың Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Токио қаласының Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 09:01 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Токио қаласының Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді.

Аталған орталық азаматтық қорғаныс пен қаладағы қауіп-қатерлердің алдын алудың негізгі жүйесі саналады. Оның басты міндеті – қаладағы ахуалға тұрақты мониторинг жүргізу, төтенше жағдайлар кезінде мемлекеттік органдардың іс-әрекетін үйлестіру, сондай-ақ ықтимал қатерлер мен орын алған апаттар туралы ақпараттарды талдау.

Орталықта жер сілкінісі, тайфун, су тасқыны, ірі техногендік апаттар мен лаңкестік актілер сияқты төтенше жағдайларға қатысты деректер жедел өңделеді. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде таралатын жалған ақпаратқа қарсы іс-қимылға ерекше назар аударылады. Бұл бағытта тәулік бойы мониторинг жүргізетін арнайы бөлімше жұмыс істейді.

Күнделікті қызмет аясында орталық кешенді дағдарыс жағдайларын басқару жүйелерін жоспарлау және жетілдірумен, азаматтық қорғаныстың өңірлік жоспарларын әзірлеумен, оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастырумен, сондай-ақ халықты құлақтандыру мен апат салдарын жоюға арналған ақпараттық жүйелерді дамытумен айналысады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қош келдіңіз!": Токио губернаторы Қасым-Жомарт Тоқаевты қазақ тілінде қарсы алды
09:17, Бүгін
"Қош келдіңіз!": Токио губернаторы Қасым-Жомарт Тоқаевты қазақ тілінде қарсы алды
Тоқаев Алматыдағы Балалар шұғыл медициналық жәрдем орталығын аралап көрді
11:34, 01 маусым 2024
Тоқаев Алматыдағы Балалар шұғыл медициналық жәрдем орталығын аралап көрді
Президент Ахуалдық орталықтың жұмысымен танысты
17:01, 25 қаңтар 2024
Президент Ахуалдық орталықтың жұмысымен танысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: