#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан жақын көршілерімен жан-жақты стратегиялық серіктестікті дамытып келеді

Қасым-Жомарт Тоқаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 14:10 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халықаралық аренада беделді әрі сенімді серіктес ретінде кеңінен мойындалғанын атап өтті.

Президенттің айтуынша, Қазақстан Ресеймен, Қытаймен және Орталық Азия елдерімен жан-жақты стратегиялық серіктестікті жүйелі түрде дамытып келеді.

"Біз бұл тату көршілікті Қазақстанның бүкіл Еуразия кеңістігінде сенім мен өзара байланысты нығайтуға мүмкіндік беретін стратегиялық артықшылығы деп санаймыз. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттарымен және Еуропа Одағымен ұзақ мерзімді ықпалдастықты кеңейтіп, Таяу Шығыс, Азия және Жаһандық Оңтүстік елдерімен байланыстарды күшейтеміз. Жапонияның Қазақстан үшін орны ерекше. Сауда-инвестициялық ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашу үшін достық қарым-қатынасымызды одан әрі тереңдетуге ниеттіміз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент геосаяси тұрғыдан бөлшектенген қазіргі әлем жағдайында Қазақстанның теңгерімді әрі дәйекті ұстанымы конструктивті дипломатияны нығайтуға ықпал ететінін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент Алматыда БҰҰ университетінің өңірлік филиалын құруды ұсынды
14:19, Бүгін
Президент Алматыда БҰҰ университетінің өңірлік филиалын құруды ұсынды
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан үш жыл ішінде толық цифрлық елге айналады
13:45, 24 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан үш жыл ішінде толық цифрлық елге айналады
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қиындыққа қарамастан Қазақстан жан-жақты жаңғыру жолынан ауытқымайды
15:20, 11 сәуір 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қиындыққа қарамастан Қазақстан жан-жақты жаңғыру жолынан ауытқымайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: