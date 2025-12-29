#Халық заңгері
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Мария Хаджиеваны қызметінен босатты

Мария Хаджиева бұл қызметті 2019 жылғы желтоқсан айынан бері атқарып келді. 23 желтоқсанда Тоқаев Президент Әкімшілігінің көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісін тағайындады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мария Хаджиеваны қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 29 желтоқсанда Ақорда мәлімдеді.

"Мемлекет басшысының өкімімен Мария Жамаловна Хаджиева Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Мария Хаджиева бұл қызметті 2019 жылғы желтоқсан айынан бері атқарып келді.

23 желтоқсанда Тоқаев Президент Әкімшілігінің көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісін тағайындады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
