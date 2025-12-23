Тоқаев Президент Әкімшілігінің Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісін тағайындады
Сурет: Facebook/Азамат Кескинбаев
Азамат Кескінбаев Президент Әкімшілігінде Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты 2025 жылдың 23 желтоқсанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Қазақстан Президентінің Жарлығымен Кескінбаев Азамат Бахитжанович Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігі Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі етіп тағайындалды", – деп жазылған ресми хабарламада.
Азамат Кескінбаев 2009 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін "қолданбалы математика" мамандығы бойынша тәмамдаған. 2011 жылы Мәскеудегі Жоғары экономикалық мектептен экономика магистрі дәрежесін алған.
Бұрын "Қазпошта" АҚ-да қаржы жөніндегі басқарушы директор – басқарма мүшесі қызметін атқарған.
Бүгін, 23 желтоқсан 2025 жылы, сондай-ақ Ростислав Коняшкиннің Қазақстандағы Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі лауазымына тағайындалғаны белгілі болды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript