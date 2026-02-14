Тоқаев Ұлттық қорғаныс университетінің бастығын жаңадан тағайындады
Бұл туралы 2026 жылы 14 ақпанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Садықұлы Әбжанов Қазақстан Республикасы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы лауазымына тағайындалды".
Бауыржан Әбжанов 1968 жылы 10 сәуірде Ақмола облысында дүниеге келген.
1990 жылдан бастап Қазақстанның ішкі әскерлері мен Ұлттық ұлан сапында қызмет атқарды, взвод командирінен бастап басшылық лауазымдарға дейін көтерілді, "Шығыс" өңірлік қолбасшылығын және Петропавлдағы Ұлттық ұлан академиясын басқарды.
Бүгінгі тағайындауға дейін ол ҚР Ұлттық ұланы Бас қолбасшысының орынбасары лауазымын атқарып келді.
Генерал-майор атағына ие.
Сурет: gov.kz
Бауыржан Әбжанов - ІІМ-нің еңбек сіңірген қызметкері, КСРО мен Қазақстан Республикасының 27 медалімен марапатталған. ҚР президентінің Жарлығымен 2011 жылғы 5 мамырда оған генерал-майор әскери атағы берілді. Философия докторы (PhD), Қазақстан Әскери ғылымдар академиясының профессоры.
