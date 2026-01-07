#Халық заңгері
Саясат

Тоқаев еліміздегі барша православ христиандарын Рождество мерекесімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев, православ христиандары, Рождество, құттықтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 09:03 Сурет: akorda.kz
7 қаңтарда таңертең Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның барша православ христиандарын Рождество мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, бұл жарқын мейрам адамдардың жүрегіне сенім мен үміт ұялатып, барша адамзатқа сүйіспеншілікпен қарауға үндейді.

"Әділдік, ізгілік, шынайылық, жауапкершілік, мейірімділік, үйлесімділік сияқты мәңгілік рухани құндылықтар христиан діні мен басқа да әлемдік дәстүрлі діндердің арқауы саналады. Православ христиандары еліміздегі конфессияаралық келісімді нығайтуға, өскелең ұрпақты отаншылдық пен еңбекқорлыққа баулуға және олардың бойына отбасы құндылықтарын сіңіруге елеулі үлес қосып келеді". Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев

Рождество, Тоқаев, құттықтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 09:03

Сурет: Zakon.kz

"Бірлік, тілектестік, өзара қолдау қағидаттары – мемлекеттік саясатымыздың ажырамас бөлігі, барлық жетістіктеріміздің мызғымас негізі. Жұртымыз бір-біріне құрмет көрсетіп, сенім мен жанашырлық таныта отырып, әділдік және өсіп-өркендеу жолында алға қарай нық қадам жасай береді. Православ азаматтарға және барша халқымызға шын жүректен зор денсаулық, толағай табыс тілеймін! Әр үй құт-берекеге толсын!", - деді Мемлекет басшысы.

Рождество, Тоқаев, құттықтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 09:03

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін Мемлекеттік кеңесші Бауыржан Момышұлының туыстарына президент атынан Алтын жұлдыз бен "Отан" орденін тапсырған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
