Саясат

Бір палаталы парламенттің атауы жұмыс тобының сарапшылары арасында талқыланбақ

Бір палаталы парламенттің атауы жұмыс тобының сарапшылары арасында талқыланбақ

2026 жылғы 9 қаңтарда
2026 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қариннің төрағалығымен Парламент реформасы бойынша жұмыс тобының кезекті отырысы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Парламентаризм институты" сайтының мәліметіне сәйкес, күн тәртібінде бірқатар маңызды мәселелер қаралады, оның ішінде болашақ бір палаталы парламенттің атауы мен өкілеттіктері талқыланбақ.

Айта кету керек, алдыңғы отырыстарда депутаттарға қойылатын біліктілік талаптары, сайлау тәртібі, квоталар мәселесі, сондай-ақ болашақ бір палаталы парламенттің заң шығару функциясының негізгі аспектілері талқыланған.

2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан халқына Жолдауында Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті бір палаталы ету және Сенатты жою ұсынысын жасаған болатын. Президенттің айтуынша, бұл жоғарғы өкілдік биліктің реформасы бұрынғы барлық өзгерістердің, соның ішінде президенттік биліктің реформасының логикалық жалғасы болады.

Осы жылдың 8 қазанында Тоқаев "Парламент реформасы бойынша жұмыс тобы туралы" жарлыққа қол қойған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
