Қаныш Әбубәкіров ҚР Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды
Бұл туралы бүгін, 2026 жылы 17 қаңтарда Ақорда жариялаған Мемлекет басшысының өкімінде айтылады:
"Мемлекет басшысының өкімімен Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды".
Cондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Сұлтан Бүркітбайұлы Қамалетдинов ҚР Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы лауазымынан босатылды.
Айта кетсек, Қаныш Асанханұлы 1977 жылы 12 ақпанда Оңтүстік Қазақстан облысы (қазіргі Түркістан облысы), Ордабасы ауданы, Төрткөл ауылында дүниеге келген. ҚР Қарулы күштері Әскери академиясын және Ұлттық қорғаныс университетін бітірген.
Бүгіндері генерал-лейтенант Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінде десанттық-шабуылдау батальоны барлау ротасы барлау тобының командирінен Құрлық әскерлері бас қолбасшысының бірінші орынбасары – Бас штаб бастығына дейінгі жолдан өтті.
Штаб бастығы - 61993 әскери бөлімі командирінің орынбасары, 22750, 25744, 61993 әскери бөлімдерінің командирі қызметін атқарды.
Әр жылдары Аэроұтқыр әскерлері қолбасшысының орынбасары – жауынгерлік дайындық басқармасының бастығы, штаб бастығы – Құрлық әскерлері Десанттық-шабуылдау әскерлері қолбасшысының бірінші орынбасары, "Батыс" өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы, Құрлық әскерлері Десанттық-шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы лауазымдарында қызмет атқарды.
Қаныш Әбубәкіров Бас штаб бастығы - Құрлық әскерлері бас қолбасшысының бірінші орынбасары да болған.
2024 жылдың қаңтарынан бастап ол ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары қызметін атқарған.
II дәрежелі "Айбын", II дәрежелі "Даңқ" ордендерімен және "Жауынгерлік ерлігі үшін" медалімен марапатталған.
Айта кетсек, биыл осы апта басында Мемлекет басшысы Қорғаныс министрі Дәурен Қосановты қабылдаған болатын.