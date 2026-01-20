#Халық заңгері
Саясат

Халық Кеңесі қандай мәселелермен айналысатыны белгілі болды

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 15:57 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов Ұлттық Құрылтай отырысынан кейін Халық Кеңесінің рөлі туралы пікірін білдірді. Бұл органды құру тапсырмасы бүгін президенттің бастамасымен берілгені хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Депутаттың айтуынша, Халық Кеңесі кейбір мәселелер бойынша Кұрылтайдың рөлін өз мойнына алады.

"Қазіргі Ұлттық Құрылтай сияқты, Халық Кеңесі де ұзақ мерзімді мәселелерге назар аударады, 50–100 жылға дейінгі жоспарларды қарастырады. Ол орта мерзімді мәселелерге тікелей әсер етпейді, бірақ бұл бағытталған стратегиялық мақсатқа жетуге қызмет ететін орган. Сонымен қатар, Халық Кеңесі өзіне маңызды және өзекті мәселелерді жинақтап, талқылайтын болады", — деді Мұрат Әбенов.

Депутат Халық Кеңесінің ерекшелігі туралы да түсіндірді.

"Біз талқылап отырған кейбір мәселелерге саясатпен айналыспайтын адамдар қатысады. Олар табиғаты бойынша үкіметке немесе парламентке баруды жоспарламайды. Дегенмен, олардың пікірі естіліп, есепке алынуы керек. Сол арқылы бұл кеңестің бірегейлігі айқын көрінеді", — деді Мұрат Әбенов.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қызылордада Касым-Жомарт Тоқаев қатысқан Ұлттық Құрылтай басталғаны хабарланған болатын. Сол отырыста жаңа бір палаталы парламенттің Құрылтай деп аталатыны жарияланды.

