Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанда ағаш отырғызды
Сурет: akorda.kz
Ақорданың баспасөз қызметі Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясынан қызықты кадрлар жариялады.
Ресми қарсы алу рәсімі аяқталғаннан кейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев резиденция аумағында ағаш отырғызды.
Сурет: akorda.kz
Бұл – мемлекет басшыларының ресми сапарлары аясында қалыптасқан дипломатиялық дәстүрлердің бірі.
Еске салайық, Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен сейсенбі, 3 ақпанда барған болатын.
Исламабад әуежайында Қазақстан Президентін Пәкістан Президенті Асиф Әли Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шариф қарсы алды.
