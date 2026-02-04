#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанда ағаш отырғызды

Ақорданың баспасөз қызметі Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясынан қызықты кадрлар жариялады., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 14:14 Сурет: akorda.kz
Ақорданың баспасөз қызметі Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясынан қызықты кадрлар жариялады.

Ресми қарсы алу рәсімі аяқталғаннан кейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев резиденция аумағында ағаш отырғызды.

Сурет: akorda.kz

Бұл – мемлекет басшыларының ресми сапарлары аясында қалыптасқан дипломатиялық дәстүрлердің бірі.

Еске салайық, Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен сейсенбі, 3 ақпанда барған болатын.

Исламабад әуежайында Қазақстан Президентін Пәкістан Президенті Асиф Әли Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шариф қарсы алды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев пен премьер-министр Шахбаз Шариф шағын құрамда келіссөз жүргізді
14:27, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев пен премьер-министр Шахбаз Шариф шағын құрамда келіссөз жүргізді
Тоқаев Астанадағы саябақта ағаш отырғызды
12:26, 29 сәуір 2023
Тоқаев Астанадағы саябақта ағаш отырғызды
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иорданияға барады
14:04, 17 ақпан 2025
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иорданияға барады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: