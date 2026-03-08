#Референдум-2026
Саясат

Қазақстан мен Кувейттің cыртқы істер министрлері Таяу Шығыстағы ахуалды талқылады

Телефон арқылы сөйлесу, Қазақстан, Кувейт, cыртқы істер министрі, Таяу Шығыс, ахуал, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 13:56 Сурет: ҚР СІМ баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Кувейт мемлекетінің сыртқы істер министрі шейх Жаррах Жабер әл-Ахмад Ас-Сабахпен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 8 наурызда ҚР СІМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Сұхбат барысында тараптар аймақтық және жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, оның ішінде Таяу Шығыстағы жағдай жөнінде пікір алмасты".

Ермек Көшербаев өңірдегі қауіпті әскери эскалацияға байланысты алаңдаушылық білдіріп, Қазақстанның ұстанымын жеткізді және қақтығысты халықаралық құқық қағидаттарына сай дипломатиялық жолмен реттеудің маңыздылығын атап өтті.

Сұхбат нәтижесінде саяси ведомстволар басшылары екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға, сондай-ақ халықаралық және өңірлік ұйымдар аясындағы өзара іс-қимылды жалғастыруға бейілділігін растады.

Бұған дейін бір тәулік ішінде Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның 1,7 мыңнан астам азаматы ұшып шыққаны хабарланған.

Қазақстан мен Түркия: сыртқы істер министрлері аймақтағы шиеленіс кезінде нені талқылады
20:58, 06 наурыз 2026
Қазақстан мен Түркия: сыртқы істер министрлері аймақтағы шиеленіс кезінде нені талқылады
Тоқаев Кувейттің жаңа әміріне көңіл айтты
16:41, 17 желтоқсан 2023
Тоқаев Кувейттің жаңа әміріне көңіл айтты
Қазақстан мен Израиль СІМ басшылары телефон арқылы нені талқылады
18:37, 10 қараша 2023
Қазақстан мен Израиль СІМ басшылары телефон арқылы нені талқылады
